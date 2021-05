Va en serio: Conor McGregor quiere comprar un equipo de fútbol

Semanas atrás la figura de la UFC, Conor McGregor, confesó estar interesado en adquirir al Manchester United. Muchos lo tomaron como una de sus clásicas bromas, mientras que otros realmente creyeron en sus intenciones. Pero para la mayoría, probablemente solo había sido un comentario aislado. No obstante, ‘Notorius’ lo repitió nuevamente este fin de semana: cree que puede hacer grandes cosas por un club de fútbol.

En una dinámica de preguntas y respuestas, una persona le preguntó a McGregor si realmente va a comprar al Manchester United. Sorprendentemente no solo contestó, sino que aprovechó la situación para contar una anécdota: “Hubo conversaciones relacionadas con el Celtic, para ser honesto. Para adquirir acciones de Dermot Desmond -novena persona más rica de Irlanda-. ¡Estoy realmente interesado en adquirir a un equipo deportivo en algún momento!“. comentó.

Conor McGregor también confesó ser fanático tanto del Celtic como del Manchester United. Piensa que podría hacer grandes cosas por un club. Y aunque del dicho al hecho existe un largo trecho, ya no sería una sorpresa si en algún punto de su vida el irlándes invierte en algún equipo.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021