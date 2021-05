Récord histórico: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en lograr más de 100 goles en tres clubes distintos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cristiano Ronaldo marcó su gol 28 de la temporada en Serie A ante el Sassuolo y con dicho tanto consiguió un nuevo hito en los anales del fútbol. “El Bicho” se convirtió en el primer futbolista en alcanzar 100 o más goles con tres clubes distintos en la historia. Al minuto 45′ amplió el marcador parcial para darle una ventaja a su club de dos goles previo al descanso sobre el Sassuolo.

CR7 recibió un pase en profundidad de muy buena manera: la bajó y acomodó el balón con la pierna derecha para definir de zurda. Un bonito gol de delantero.

Cristiano Ronaldo becomes the FIRST player to ever score 100 club goals in 3 different countries 👑 pic.twitter.com/r2vXbNNaFb — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021

Así convirtió el gol 100 desde que llegó a la Juventus en 2018. Tan solo le bastaron 131 partidos para alcanzar dicha cifra, lo cual habla de su vigencia como goleador. Sigue siendo casi tan letal como siempre, y de él depende la Juventus para intentar clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Cristiano Ronaldo scores his 100th goal for Juventus! He's done it in just 131 games 🤯 pic.twitter.com/p0nataNxW7 — ESPN FC (@ESPNFC) May 12, 2021

Los números de Cristiano Ronaldo luego de salir del Sporting de Portugal son para no olvidar nunca: marcó 118 goles con el Manchester United, 450 tantos con el Real Madrid y ahora se le suman los 100 gritos de gol con la “Vecchia Signora”. Sus registros de élite son aún más impresionantes si contamos las 103 anotaciones que ha conseguido con la selección de Portugal.

No cabe duda de que es el goleador más letal de la historia. Siga o no en la Juventus, no parará el deleite de los aficionados. No todavía. Cristiano Ronaldo suma y sigue.