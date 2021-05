“Seguramente son cosas falsas”, Silvia Pinal asegura que Frida Sofía miente sobre el abuso de Enrique

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Silvia Pinal por fin rompió el silencio y confesó que cree que su nieta Frida Sofía está diciendo “cosas falsas” en contra de su exesposo Enrique Guzmán, a quien señaló por abuso sexual.

Fue en entrevista con Mara Patricia Castañeda en donde Silvia habló por primera vez de todo lo que está sucediendo alrededor de su familia y respecto a las acusaciones que Frida hizo en contra de Enrique esto fue lo que opinó.

“Yo no he leído lo que dice Frida Sofía. No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas”, aseguró.

Esto a pesar de que en su momento salió un comunicado en el que mostraba su apoyo a su nieta. Ahora todo indica que se retractó y no le cree, al contrario, la considera malagradecida por no valorar todo lo que Alejandra Guzmán ha hecho por ella.

“No estoy contenta, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto porque Alejandra le da lo que no le ha dado su papá. Alejandra le dio cariño, respeto, colegios. Alejandra ha sido buena madre”, expresó la actriz.

Reacciona Doña #SilviaPinal escándalo y dice : “FRIDA TU ABUELA TE AMA INTENSAMENTE” @frida___sofi pic.twitter.com/zxFbmiTD4S — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) April 13, 2021

Por otra parte, la matriarca de la familia Pinal también dijo que, pese a que su exesposo tiene algunas cosas que no le gustan, tiene otras más que lo hacen ser un gran ser humano y prefiere no darle importancia a comentarios que ella considera falsos.

Poco tiempo después de que Frida confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante que su abuelo había abusado de ella cuando tenía 5 años, Silvia había señalado que le extendía los brazos a su nieta y que quería ayudarla, pero lo dicho en esta entrevista ya ha dejado clara su postura real ante la controversia que aún los rodea.

Esta polémica, sin duda, no ha cesado y solo parece empeorar con el tiempo. Aunque para la hija de Alejandra, la falta de apoyo no ha sido un problema, pues desde un inicio se le ha visto enfrentar esta situación por su cuenta y ha demostrado que no necesita que su familia le crea para continuar con la batalla legal contra su abuelo.