Pandilla apuñaló a un hombre dentro de bodega en El Bronx, Nueva York

Un hombre joven fue hospitalizado después de que un grupo de presuntos pandilleros lo atacara con puños y patadas, y luego lo apuñalara dos veces dentro de una bodega en El Bronx (NYC).

La policía de Nueva York divulgó anoche un video del crimen sucedido alrededor de las 2 a.m. del lunes 5 de abril de 2021 en “Fried Chicken Deli and Grocery” en 138 St., vecindario Mott Haven. NYPD detalló que un grupo se acercó a la víctima de 25 años, que estaba con otras personas dentro de la tienda.

Comenzaron a golpearlo y patearlo por todo el cuerpo. También lo apuñalaron con un objeto afilado desconocido dos veces en el torso y el brazo izquierdo.

Luego, el grupo huyó hacia el este por la calle 138. Paramédicos llevaron a la víctima no identificada a NYC Health + Hospitals / Lincoln en condición estable, reportó Fox News.

No se han anunciado arrestos ni el motivo del ataque. La policía publicó un video de vigilancia en procura de identificar a los sospechosos. El caso recordó el violento homicidio de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quinceañero apuñalado varias veces por pandilleros afuera de una bodega en El Bronx, en junio de 2018.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Gang Assault inside of 408 East 138 Street (Fried Chicken Deli and Grocery).#Bronx @NYPD40pct on 4/5/21@ approximately 2:00AM The victim was punched, kicked and stabbed by unknown individuals Reward up to$2500Seen them? Know who they are?Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/vtvprAUAdG

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 12, 2021