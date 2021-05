Video: LeBron James baila salsa al son del mayor éxito de Lalo Rodríguez

LeBron James bailó salsa. ¡Y bailó muy bien! “The King” protagonizó el último comercial de Mountain Dew, uno de los refrescos más comercializados en Estados Unidos. El guión consistió en mostrar dos versiones de una persona en la mañana. Y además de pasar el día lavando u ordenando comida en una situación hipotética en la que no consuma el mencionado producto, James tendría una academia de salsa llamada “El Grande LeBron”.

Durante 10 segundos podemos ver a quizás el mejor jugador de la historia bailando salsa al son de “Ven, devórame otra vez”, probablemente el mayor éxito del salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez. Y aunque el intervalo de tiempo es corto para juzgar, los movimientos de LeBron son más que aceptables. Disfruten.

“Cada mañana tú tienes que tomar una decisión: dormirte o levantarte. ¿Qué eliges tú?“, escribió en su cuenta de Twitter, referenciando al comercial. Sin duda, es uno de los momentos más entretenidos que LeBron nos ha regalado en los últimos tiempos.

Every morning you have a choice… Snooze 😴 or Rise 💪🏾. What do you choose?!?! 🦁👑 @MountainDewRise #MTNDEWRISE #MorningMakesYou https://t.co/s5yaiUvprW

“Ven, devórame otra vez” fue estrenada en el álbum Un Nuevo Despertar, que vio la luz en 1988. Un antes y un después en la historia de la salsa.

Y aquí podemos ver el comercial completo:

The morning makes you. So make the most of your mornings with MTN DEW RISE ENERGY. @KingJames #MorningMakesYou #MTNDEWRISE pic.twitter.com/CBty4JIZTU

— MTN DEW RISE ENERGY (@MountainDewRise) May 13, 2021