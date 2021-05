El monumental tropiezo de Miss Panamá, Carmen Jaramillo, casi la hace ir a dar al suelo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ya sabemos que muchos son los que usan el “selfie” a diario y para casi todo. Sobre todo las mujeres hermosas para presumir su encantos o también los que quieren inmortalizar algún momento. Las reinas de belleza no están exentas a esto y mucho menos si se trata de la máxima representante de una país. Tal es el caso de Carmen Jaramillo, Miss Panamá, quien muy segura de ser toda una experta en el estilo de fotografía, sacó su celular, levantó el brazo pero por poco va a dar al suelo en la entrada del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida.

La espectacular panameña de 5 pies 10 pulgadas (1 m 70 cm) de altura (1 m 70 cm) tuvo el percance al tratar de tomar la foto y caminar de espaldas de manera rápida. La modelo perdió el equilibrio y su tacón se enredó con la base de un cordón divisorio y por poco va a dar al suelo. Muchos de los seguidores aseguraron que, de haberse caído con esos zapatos, seguro hubiese tenido una lesión grande y así sería imposible participar en un concurso como el Miss Universo, donde lo principal es precisamente modelar.

“Por poco y no la cuenta en el certamen”, “A esa altura de tacones, mínimo una fractura”, “Con esos espaguettis pensé que se iba quebrar, qué susto”, “Ojalá no se inflame su tobillo. A veces las torceduras quedan doliendo por semanas”, fueron algunos de los comentarios más preocupados por la Miss.

Otros, como era de esperarse, han reído y dejado comentarios divertidos sobre la situación que vivió la representante de Panamá. “Y ella bien diva sigue caminando como si nada”, “Todos salen corriendo a coger la cinta de seguridad”, “Casi se cae y por lo menos lo disfruto con estilo”, “No se cayó y con esos zapatos es de aplaudirle” y “No cayó, como de goma”.

Pero, para Carmen Jaramillo, no es la primera que es objeto de este tipo de comentarios en las redes sociales. Justo después de ganar el concurso Señorita Panamá estuvo en un programa de cocina donde, al parecer cometió varios errores y len as redes fueron implacables con ella. Aún así, la estudiante de periodismo y psicología respondió de la siguiente manera.

“Ser Señorita Panamá no es ser perfecta, es ser auténtica, real y humana… Tú que me estás viendo mujer y tú que me estás viendo niña no tienes la obligación de ser perfecta y de hacer de todo, disfruta de quien eres, aprende… Ámate como eres, todos los días, no tengas miedos porque se rían de ti, ríete tu también de ti, porque sabes algo nadie es perfecta, nadie, entonces aprovecha esto y vence todos miedos, sal de su zona de confort”, aseguró en aquel momento.

Por fortuna, solo fue un impasse que pudo haber tenido grandes consecuencias. Miss Panamá está en perfectas condiciones y preparada para dar lo mejor sí este domingo 16 de Mayo en el concurso Miss Universo 2021 desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Florida.

