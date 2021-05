Extraño accidente en una clase deportiva: alumno fue atravesado por jabalina y no sangró en Nueva Jersey

Un alumno resultó herido en un extraño accidente cuando una jabalina lanzada por otra persona le atravesó una pierna en el campo deportivo de una escuela secundaria en la localidad Toms River de Nueva Jersey, dijo la policía.

La víctima de 16 años, que no fue identificada públicamente, estaba consciente y habló con policías y socorristas en “Donovan Catholic High School”, donde fue herido el martes alrededor de las 5:45 p.m.

La jabalina se clavó varias pulgadas en el muslo derecho del adolescente, y más extraño aún es que no hubo sangrado visible, dijo la portavoz de la policía, Jillian Messina.

El incidente ocurrió cerca del área de entrenamiento de pista y campo de la escuela. Messina dijo que no tenía información sobre si el adolescente residente de Pine Beach era un alumno allí o estaba participando en un evento atlético como invitado cuando fue golpeado.

Ese día la escuela era anfitriona de una competencia de atletismo que incluyó equipos de los poblaciones Jackson Township y Lakewood, de acuerdo con su calendario de eventos deportivos, acotó Patch.com.

Los bomberos de Toms River tuvieron que cortar la jabalina incrustada en el muslo del adolescente para que lo llevaran a un hospital, dijo la policía. Fue trasladado de urgencia al Jersey Shore University Medical Center.

No se informó de inmediato el alcance de su herida ni tampoco quién había lanzado la jabalina, dijo la policía el miércoles. Ayer, una mujer que contestó el teléfono en el departamento de deportes de la escuela se negó a comentar sobre el extraño incidente, reportó New York Post.

