Khloé Kardashian tiene miedo, quiere otro bebé pero la gestación subrogada no es lo que pensaba

Khloé Kardashian ha documentado el proceso para tener otro bebé con su pareja Tristan Thompson en el reality del mediático clan y, en vista de que su hermana Kim recurrió a la gestación subrogada en dos ocasiones para ampliar su propia familia, era de esperar que ella se planteara al menos la idea de utilizar esta técnica de reproducción asistida.

Sin embargo, nunca se había parado realmente a reflexionar qué implicaría un proceso así, incluido el hecho de que la gestante podría solicitar una ‘reducción embrionaria’ o la interrupción del embarazo en caso de que hubiera varios fetos o ante cualquier otro resultado no planificado.

“Creo que me estoy asustando a medida que me hacen más preguntas porque, por supuesto, sé que es su cuerpo, y mi bebé, pero no había sumado dos más dos ni había pensado que eso significa que ella tiene el control si quiere ‘eliminar’ a un gemelo. Que yo no tenga el control sobre ese resultado, me pone muy nerviosa“, ha confesado en ‘Keeping Up With the Kardashians’ tras mantener una reunión con una terapeuta especializada en ‘vientres de alquiler’ a través de Zoom.

“Sé que es su cuerpo, pero no sabía realmente que era su decisión, y puede que sea muy ingenuo decirlo, pero esto me abre los ojos. Me estoy cuestionando un par de cosas, desde luego“, aseveró la modelo y empresaria.

Estas escenas se grabaron en el verano de 2020 y en aquel momento Khloé estaba buscando una gestante susticional, pero a día de hoy nada hace sospechar que se esté preparando para darle la bienvenida a un nuevo retoño, por lo que cabe la posibilidad de que finalmente cambiara de opinión.

“No puedo pensar demasiado en el futuro”, ha añadido ante las cámaras. “Creo que es la opción correcta para nosotros, pero no voy a precipitarme, no voy a forzarlo”.

