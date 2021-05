Sólo 25 minutos de El Bronx a Midtown: aprueban extender con cuatro estaciones servicio de tren Metro-North entre Manhattan y Connecticut

Las autoridades federales han dado luz verde al plan de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de construir cuatro nuevas estaciones del tren Metro-North en El Bronx, entre Penn Station (NYC) y Connecticut, anunció ayer el gobernador Andrew Cuomo.

Según MTA, el nuevo servicio reduciría de 75 a 25 minutos los traslados entre East Bronx y Midtown West en Manhattan. El proyecto conocido como “Penn Station Access” se completará en 2025, dijo Cuomo durante una conferencia de prensa con políticos de El Bronx. El visto bueno federal significa que los funcionarios ahora sí pueden llevar a cabo una revisión ambiental del plan, que ha tardado años en elaborarse.

Las cuatro nuevas estaciones estarán ubicadas a lo largo de una ruta ya existente de Amtrak en comunidades del este de El Bronx: Hunts Point, Parkchester, Morris Park y Co-Op City, conectando la concurrida línea New Haven con la estación Penn. La MTA planea aceptar comentarios públicos sobre el plan durante 45 días, dijo la gobernación en un comunicado.

“Esto está ocurriendo. Está sucediendo y está sucediendo ahora”, reiteró Cuomo. “La RFP (request for proposal) se publica hoy, hacemos una evaluación ambiental” y “Va a ser transformador para estas comunidades”, agregó.

Los trenes con destino a New Haven actualmente entran y salen de Grand Central en el lado este de Manhattan y, por lo general, se saltan la mayoría de las paradas locales en el camino.

“Los proyectos de capital más rentables son aquellos que exprimen más el servicio de transporte masivo de la infraestructura existente, en lugar de siempre construir algo nuevo desde cero”, dijo el jefe de construcción de MTA, John “Janno” Lieber, en un comunicado.

“Al reconstruir esta línea ferroviaria de Amtrak infrautilizada para acomodar el nuevo servicio Metro-North, este proyecto brindará a los residentes del Este del Bronx un mejor acceso a empleos, educación y una gama completa de oportunidades”, añadió, citado por New York Post.

