Aaron Judge es segundo en el liderato de jonrones y le dio vida a los Yankees

A fuerza de poder se presentó Aaron Judge en Oriole Park at Camden Yards con New York Yankees, que vencieron a Baltimore Orioles con pizarra final de 8 carreras por 2 para llegar a 22 triunfos y 17 derrotas.

En la parte alta del tercer capítulo, con la pizarra 3 – 0, Judge se paró en el plato con un corredor a bordo y pescó una recta alta y afuera – lanzada por Jorge López – para depositarla en el jardín izquierdo de la casa de los Orioles. Puso la pizarra 5 – 0 de manera momentánea.

De esta forma había igualado el liderato de jonrones con 11 junto a Shohei Ohtani y José Ramírez. Aunque después Mitch Haniger, de los Seattle Mariners, se trepó en la cima con 12 vuelacercas.

Aaron Judge now tied for the American League lead with 11 home runs this season! pic.twitter.com/RuIeUDGHqj

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 15, 2021