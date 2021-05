Restaurantes de Nueva York revelan dificultades para conseguir empleados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Recientemente se conoció que empresas y negocios en diferentes partes de Estados Unidos han estado batallando para conseguir que trabajadores que perdieron sus puestos debido a la pandemia del COVID, y que han estado recibiendo seguro de desempleo, vuelvan a sus sitios de trabajo.

Y aunque la ciudad de Nueva York parece seguir avanzando en medio de su recuperación, restaurantes y negocios locales aseguran estar sintiendo el efecto de la falta de empleados, a quienes les resulta más rentable seguir colectando sus beneficios de desempleo, que retomar labores.

Así lo revela Shirley Espitia, del restaurante Don Pollo, de Astoria, Queens, quien dice que en la cadena de restaurantes se ha sentido el vacío de empleados.

“Eso es algo que lo vivimos día a día. No ha sido fácil conseguir empleados, porque las personas prefieren seguir colectando”, comentó la colombiana. “Nos cuesta, nos cuesta mucho ahora tener empleados. Hay muchos que vienen y dicen: ‘no, la verdad es que haciendo las cuentas me conviene más colectar’. Uno escucha que hay personas que llevan 8 meses recibiendo seguro de desempleo y se dan cuenta que trabajando van a ganar menos, entonces prefieren seguir colectando y uno los entiende, porque nadie va a ponerse a trabajar por menos”.

Y ante los señalamientos de algunos sectores que afirman que muchos de quienes reciben beneficios de desempleo están siendo aprovechados con las ayudas, Espitia dice que hay dos caras de la moneda.

“Creo que algunos si actúan así en parte por flojera, pero también hay quienes lo ven como una oportunidad. La gente dice: ‘nunca he recibIdo nada del gobierno, pues entonces esta vez aprovecho”, y tiene sentido, pero obviamente para los negocios eso sí nos pone en esa crisis de no eNcontrar empleados fácilmente, que es general y se escucha en todo el sector”.

Son varios los negocios del área que tienen avisos solicitando ayudantes y empleados con experiencia, que coinciden en que no ha sido fácil llenar las vacantes, como solía ocurrir en otras épocas.

El propietario de un restaurante del área, quien prefirió reservarse su nombre, confesó que aunque por mucho tiempo trató de cuidarse comprobando que todos sus empleados tuvieran papeles de trabajo legales para no meterse en problemas con eventuales multas, ahora ha optado por recibir mayormente a indocumentados.

“Creo que los que tienen papeles quieren usar sus beneficios hasta que más puedan, y la verdad después de esta pandemia tan brutal, están en su derecho, no los critico, y como a los indocumentados nadie los ayudó hasta ahora, pues ellos sí siguen dispuestos a trabajar duro, como han hecho siempre”, dijo el empresario. “Aunque hay algunos que critican la presencia de gente sin papeles aquí, hay que ser honestos y decir que si no fuera por los ‘ilegales’, muchos de nosotros tendríamos que cerrar porque no tendríamos empleados en las cocinas”.

Y aunque hay sectores políticos que piden limitar los beneficios por desempleo e incluso cancelar el bono extra semanal de $300 que aprobó la Administración Biden, el propio presidente rechaza esa idea.

“Una vez más, la ley es clara: si recibe beneficios por desempleo y te ofrecen un trabajo adecuado, no puedes rechazar ese trabajo y simplemente seguir recibiendo los beneficios por desempleo”, dijo Biden, negando que piense que la mayoría de quienes reciben seguro de desempleo quieran aprovecharse del sistema, pero advirtiendo que no permitirán abusos. “Vamos a dejar en claro que cualquiera que cobre (seguro de) desempleo y se le ofrezca un trabajo adecuado debe aceptar el trabajo o perderá sus beneficios de desempleo… Hay algunas excepciones relacionadas con COVID-19 para que las personas no están obligadas a elegir entre su seguridad básica y un cheque de pago, pero, de lo contrario, esa es la ley”.