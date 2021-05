Conmoción en Dallas: un joven secuestró a un niño de su cuna y lo mató a puñaladas

La mañana del sábado un corredor amateur hizo un macabro hallazgo que conmocionó a la comunidad en Dallas, Texas. El cuerpo sin vida de un niño de cuatro años con claras señales de violencia yacía en una calle del sureste de la ciudad.

Cash Gernon fue sustraído de su casa mientras dormía y murió por heridas de un arma punzocortante, establecieron las autoridades este lunes.



Darriynn Brown, un joven de 18 años, fue arrestado como el principal sospechoso del crimen. De acuerdo a la primera hipótesis, el sujeto habría ingresado por la parte trasera del hogar del niño y se lo llevó dormido al tomarlo directamente de su cuna.

Por el momento Brown está indicado por secuestro y robo en relación a la muerte del niño. De acuerdo a Dallas Morning News se le impuso una fianza de $750,000 dólares.

El joven tiene antecedentes criminales. En abril fue sorprendido por evadir su arresto bajo palabra – tiene un monitor en el tobillo – y su caso estaba pendiente, según archivos en la Corte. Vive con sus padres a media milla del lugar donde fue encontrado el cadáver de Cash.

La madre de Cash dijo a los medios locales que no conoce a Brown y su hijo tampoco lo hizo. No tiene idea de que provocó el suceso.

Un video de seguridad muestra el momento del secuestro, dijo una fuente a Daily Mail.

Las autoridades solicitaron a los vecinos más videos de seguridad que puedan ayudar a resolver las causas del siniestro asesinato. Brown era conocido por varios de los residentes.

“No creo que él (Brown) esté bien de sus facultades mentales… es difícil de creer lo que sucedió”, dijo José Ramírez, vecino de la localidad, según publica New York Post.

“Los policías estuvieron todo el fin de semana buscando evidencias. Regresaron al callejón y a los contenedores de basura en la búsqueda de más pruebas”, agregó.

Victim identified as Cash Gernon.

Cause, manner of death still pending. He has a twin brother.

💔🙏🏽@DallasPD say no new info to release as of now.

Man Arrested in Connection to 4-Year-Old's Death in Mountain Creek Neighborhood https://t.co/6BJIEI439T pic.twitter.com/JqTWMQXsCZ

— Maria Guerrero (@Maria_NBC5) May 17, 2021