El maratón de Nueva York regresará en noviembre

El maratón más popular del mundo regresará el 7 de noviembre después de que tuvo que ser cancelado en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Pese a la emoción de atletas, seguidores y autoridades, la organización dio a conocer que uno de los eventos más icónicos de la ciudad de Nueva York volverá este 2021, pero con algunas restricciones. La principal es el límite de corredores que será de 33,000 para la edición número 50.

It’s official! Together with city and state government officials, we’re excited to announce that, on November 7, 2021, 33,000 people will run the #TCSNYCMarathon! pic.twitter.com/i7fxLfoYn8

— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) May 17, 2021