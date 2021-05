Harry Kane tomó una decisión: se irá del Tottenham este verano

Al parecer, un final de temporada tormentoso hizo que Harry Kane finalmente tomara una decisión respecto a su futuro. Según reportes de ESPN, el delantero inglés le comunicó a Daniel Levy, presidente del Tottenham Hotspur, su deseo de salir del club este verano. Estrella y presidente se reunieron y en dicho encuentro el ariete dejó claras sus intenciones.

Harry Kane made it clear to Daniel Levy that he wants to leave Tottenham for another Premier League club, sources told @JamesOlley . pic.twitter.com/svwAlPyJHI

Pero Kane no solo quiere irse del Tottenham, sino que prefiere mantenerse en la Premier League, lo cual sería un golpe muy doloroso para los Spurs, pues estarían reforzando a uno de sus rivales directos. Desde hace meses de rumorea el interés del Manchester City por suplir a Sergio Aguero con el inglés. Según ESPN, Manchester United y Chelsea también se han puesto en contacto con los representantes del delantero de la selección de Inglaterra.

Harry Kane, con 27 años de edad, ha marcado 165 goles en 243 partidos de liga. Una cifra bárbara que lo sitúa séptimo en la lista de máximos goleadores históricos de la Premier League. Su rendimiento es indiscutible. Genera goles como pocos… pero las glorias a nivel colectivo no llegan. Es por ello que el delantero se siente frustrado, sabe que está teniendo temporadas espectaculares en lo individual que no se corresponden con el éxito que él considera que merece.

Alasdair Gold, corresponsal del Tottenham para Football London, señaló que aunque Harry Kane sí está frustrado con la situación que se ha vivido en el club, no ha informado su deseo de marcharse. “Él no es el tipo de jugador que crea problemas para el club que ama“, sostiene el reportero.

Understand that while Harry Kane is frustrated with what's been happening at Tottenham, he hasn't informed them of his desire to leave. Personally, I'd be surprised if he didn't want a new challenge but he's not the type to create problems for a club he loves. (Continued below)

— Alasdair Gold (@AlasdairGold) May 17, 2021