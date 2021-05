Sigue marginado: Benzema no será convocado por Francia para la Eurocopa 2020

El periodista Andrés Onrubia Ramos, dedicado a la cobertura del fútbol francés, informó que Karim Benzema no será convocado por Didier Deschamps para disputar la venidera Eurocopa 2020, que iniciará el próximo 11 de junio. El seleccionador francés apostará por Olivier Giroud, su ariete de confianza, y por Wissam Ben Yedder, de gran año en la Ligue 1.

Karim Benzema no juega con Francia desde octubre de 2015, cuando se hizo pública una situación con características delictivas que lo invlucró a él y a Mathieu Valbuena, compañero de selección. En su momento, el “Gato” fue arrestado por “complicidad tentativa de chantaje” y “participación en una asociación criminal”.

No obstante, tras años de audiencias aún no se ha dictado un veredicto: el juicio se realizará del 20 de octubre al 22 de octubre de este año. Podría enfrentar hasta 5 años de prisión si se encuentra culpable. Y si resulta inocente, quizás termine de derribar la barrera que lo ha alejado de representar a su país durante más de un lustro.

Sus actuaciones sobresalientes durante las últimas dos temporadas han generado presión en el entorno futbolístico. Muchos consideraban que era el momento para que el seleccionador galo diera un paso atrás y llevase al mejor jugador del país a la Eurocopa 2020, en busca de borrar la dolorosa derrota en la final de 2016.

Benzema continúa con su año de ensueño a nivel individual, alzándose como el ganador del premio al “mejor jugador francés fuera del país” en esta temporada. El delantero suma 29 goles en 45 partidos en la presente campaña.

🇫🇷🥇 Karim Benzema has won the UNFP Trophy for being the 'Best French Player Abroad' for the 2020/21 season. 👏 pic.twitter.com/oB9rUCwrAe

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) May 17, 2021