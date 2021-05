Arrestan a asaltante drogadicto que tenía en vilo a agencias bancarias en Nueva York

Craig Gernett, un supuesto ladrón de bancos en serie con amplios antecedentes penales, fue detenido nuevamente, luego de que NYPD lo buscase por varias semanas como sospechoso de una serie de atracos recientes en NYC mientras estaba en libertad condicional.

Gernett (42) fue liberado en agosto después de cumplir más de 10 años de prisión por asaltar cuatro bancos y 11 tiendas desde 2006, según los registros judiciales. Ahora enfrenta nuevos cargos relacionados con varios nuevos robos en los cinco condados, dijeron fuentes policiales al New York Post.

El último presunto robo de Gernett se produjo alrededor de las 11 a.m. del sábado pasado, cuando según la policía entró en un TD Bank en Broadway en Washington Heights y exigió efectivo, llevándose $759 dólares.

Supuestamente el día antes realizó otros robos, comenzando con otra sucursal de TD Bank en Lexington Avenue, Midtown, poco antes de las 9 a.m. del viernes, de donde se llevó $568 dólares.

Horas después, cerca de las 3:30 p.m., se fue con $1,000 dólares de un Chase Bank en la calle 125. Y supuestamente intentó robar un tercer banco a la 1:55 p.m. en West 117th Street en Harlem y le entregó una nota al cajero, pero finalmente huyó sin dinero en efectivo.

También es sospechoso de dos robos a bancos en Queens a principios de este mes: $1,115 dólares en un Citibank en Court Square el 6 de mayo y $760 de un Chase Bank en Queens Plaza South el martes 11. A pesar de esa cadena delincuencial, se las ingenió para seguir libre, hasta que fue arrestado el fin de semana.

Los registros de la corte federal de Brooklyn muestran que Gernett fue sentenciado a más de nueve años de prisión en junio de 2006 después de declararse culpable de 15 cargos de robo. Estuvo en un calabozo federal en Kentucky hasta 2012, cuando fue trasladado a un centro de rehabilitación de Brooklyn para terminar su condena.

Pero se ausentó sin permiso el 24 de julio de 2014 y robó un McDonald’s cuatro días después. Fue arrestado nuevamente y, en 2015, fue castigado con tiempo adicional, hasta su liberación el año pasado. Antes de su sentencia de 2006, el abogado de Gernett dijo que sufría de trastorno obsesivo compulsivo y adicción a las drogas.

