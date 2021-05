FBI: acusado se suicidó en pleno tribunal tras escuchar veredicto en su contra

Alguaciles estadounidenses y el FBI están investigando la muerte de un acusado que se suicidó momentos después de ser declarado culpable dentro de un tribunal en Dakota del Norte, ayer.

Jeffrey Ferris, de 55 años, se cortó la garganta dentro de la corte federal en Fargo frente al juez, el personal de la sala y otros testigos, dijo al canal KVRR el alguacil estadounidense Dallas Carlson. “Sacó un arma de filo y se cortó el cuello”, afirmó.

Otro testigo le dijo a Valley News Live que el hombre “se dio la vuelta y se le pudo ver el interior del cuello. Se había cortado el cuello con algún objeto. No sé si era de plástico o qué era. Uno de los otros abogados dijo que parecía un bolígrafo, pero su abogado dijo que parecía un bisturí ”.

El Departamento de Bomberos de Fargo y una ambulancia respondieron a la dirección 655 1st Avenue North alrededor de las 2:00 p.m. del lunes. El FBI estaba investigando qué tipo de arma usó Ferris contra sí mismo y cómo pasó los controles de seguridad en la corte.

El jurado, que no estaba dentro de la sala del tribunal en ese momento, había declarado culpable a Ferris de al menos algunos de los cargos relacionados con causar terror, según el informe.

Ferris estaba siendo juzgado por un incidente de abril de 2020 en la reserva indígena Turtle Mountain, pero él no era un nativo americano. Los registros judiciales alegan que él condujo un jeep hacia varios niños y casi los atropelló, y que también agredió a una persona con una pistola 9 mm. Fue acusado de cargos de asalto mortal, peligro imprudente, aterrorizar y usar un arma de fuego en un delito violento.

BREAKING: The U.S. Marshals confirm one person is dead after an incident at the Federal Courthouse in downtown Fargo this afternoon. A witness tells VNL during his sentencing hearing, the male defendant stood up & slit his throat w/ what looked like a pen or a plastic shank. pic.twitter.com/azj0C3BLPU

— Bailey Hurley (@BaileyHurleyVNL) May 17, 2021