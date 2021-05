Gaby Spanic le da las gracias a sus enemigos, porque sino fuese por ellos, no sabría lo fuerte que es

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gaby Spanic señala que en su vida ha enfrentado momentos muy complicados y está segura que hay alguien detrás de todo eso; sin embargo, agradece a sus “enemigos” porque la han hecho darse cuenta de la fortaleza que tiene.

En 2010 la actriz denunció a su ex asistente, María Celeste Fernández, por haber tratado de envenenarla a ella, a su hijo Gabriel de Jesús y su mamá. También estuvo distanciada de su hermana gemela Daniela Spanic por una década, pues finalmente se reconciliaron en 2017. Además, siempre ha dejado claro que Neil Pérez, el padre de su hijo, la abandonó y nunca se ha hecho cargo de su pequeño.

“¡Ay, sí me han dado duro! A veces me ha llovido sobre mojado, no entiendo por qué si yo ‘hago el bien sin mirar a quién’. Hay alguien detrás de todo esto, pero no vale la pena ni mencionarlo, pero yo digo que mi fortaleza son las situaciones que yo he vivido”.

“A veces les tenemos que agradecer a los enemigos porque gracias ellos, a veces me sorprendo, si no me hubiesen hecho tanto daño, no hubiese sabido la fuerza que tengo por dentro y la que me da Dios”.

La venezolana regresa a las telenovelas en “Si Nos Dejan” (Univision), que estrena el 1 de junio, en la que interpreta a “Fedora Montelongo”.

“Soy una mujer a la que no le gusta mentir, por eso me identifico con ‘Fedora’, me gusta siempre decir la verdad. Soy una mujer muy sensible, artista al fin, porque todos los artistas somos muy sensibles. ‘Fedora’ también es artista, en eso nos parecemos, no en todo, y que sí viví una experiencia de maltrato en mi vida que me fortaleció mucho”.

Gaby asegura que mantiene una relación muy estrecha con su hijo, Gabriel de Jesús, de 12 años. “Hablamos de todo sin tapujos. En este siglo XXI me gusta ser clara con mi hijo y él me lo dice ‘mamá, te agradezco siempre la verdad’, porque lo estoy enseñando a siempre decir la verdad aunque no me guste y es un niño tan cálido, tan inteligente, sensible y tan expresivo”.

Y aunque su heredero es celoso, la actriz sabe que la respetará si en algún momento decide tener una pareja. “Es celoso, pero entiende, como yo entiendo que él va a tener una novia, él entiende que la mamá también merece tener un novio, todavía no lo tengo, pero él lo respeta”.

“Creo que Dios te hizo para mí”, esto le cantó Jennifer López a Ben Affleck en “Dear Ben”