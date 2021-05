Barack Obama llamó a Trump un “cerdo racista y sexista” y un “hijo de pu** corrupto”, dice nuevo libro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El expresidente Barack Obama se habría desatado en 2020 en sus calificativos negativos hacia el expresidente Donald Trump durante la pasada campaña presidencial.

El demócrata tenía precaución en cómo se refería al republicano, para no afectar al ahora presidente Joe Biden, pero un nuevo libro narra que en los eventos con donantes y asesores, Obama se expresaba libremente.

El libro Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump (Batalla por el alma: dentro de las campañas demócratas para vencer a Donald Trump), escrito por Edward-Isaac Dovere, periodista de The Atlantic, narra la forma en que el expresidente demócrata se expresaba.

Obama se refería al republicano como un “loco”, un “cerdo racista y sexista”, “ese maldito lunático” y un “hijo de puta corrupto”, según un adelanto publicado por The Guardian, el primer medio en tener acceso al libro, que será publicado la siguiente semana.

Las relaciones entre los demócratas se cuentan en el libro, según otros reportes, incluyendo un pasaje de la ahora primera dama Jill Biden contra la ahora vicepresidenta Kamala Harris durante la contienda primaria.

“(Debería) irse a la mierda”, habría expresado Jill Biden luego de que Harris atacara al ahora presidente en los debates demócratas.

El informe agrega que el “odio de Trump por Obama” es bien conocido y a menudo lo expresa, incluso se recuerda cuando promovió la teoría conspiratoria de que el expresidente demócrata no era estadounidense.

Obama tampoco siente gran simpatía por Trump, pero rara vez lo ha criticado en público y mucho menos como se reporta sobre el libro.

La postura de Obama creció con el tiempo. En 2017 dejó clara su postura.

“Es un loco”, dice el autor que Obama habría expresado. “Los grandes donantes buscan sacarle una reacción a cambio de los grandes cheques que le estaban escribiendo a su fundación”.

Las críticas del demócrata subían de tono.

“Más a menudo: ‘No pensé que sería tan malo’. A veces: ‘No pensé que tendríamos un cerdo racista y sexista’. Dependiendo de la indignación del día… a ‘ese maldito lunático'”, dice el libro, según el reporte.

El mayor enojo de Obama vendría cuando se realizaba una investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y Trump dialogaba con líderes extranjeros, incluido Vladimir Putin.

“‘Ese hijo de puta corrupto’, comentó Obama.

Cuando Trump ganó la presidencia en 2016, el expresidente Obama y su esposa Michelle recibieron a los Trump en la Casa Blanca, pero los Trump no dieron la misma cortesía a los Biden.