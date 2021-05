Arrestan por “cocaína y armas” en casa a esposo de acusada alcaldesa de Rochester, Nueva York

Timothy Granison, esposo de la previamente acusada por fraude alcaldesa Demócrata de Rochester (NY), Lovely Warren, fue detenido después de que la policía estatal ejecutara una orden de registro en su casa ayer sin precisar el motivo.

Hoy se supo que Granison (42) es objeto de una investigación criminal y fue acusado de tres cargos relacionados con drogas y armas, de los que se declaró “no culpable”, reportó el diario local Democrat and Chronicle.

Según documentos judiciales, Granison fue acusado de poseer 31 gramos de cocaína y un arma no registrada, y quedó libre bajo se propio reconocimiento. Deberá volver a la corte el 21 de junio, un día antes de las primarias Demócratas en las que compite su esposa, quien aspira a un tercer término como alcalde.

Los agentes ejecutaron una orden de registro ayer en la casa de la alcaldesa como parte de una “investigación criminal en curso”, dijo la policía del estado Nueva York en un breve comunicado de prensa. Granison había cumplido cinco años de libertad condicional debido a su papel en un atraco armado de joyas en 1997, según el periódico.

“La alcaldesa acaba de enterarse de los eventos que se desarrollaron esta tarde y no tiene más información que el resto de la comunidad”, dijo el director de comunicaciones de la ciudad Rochester, Justin Roj, en un comunicado anoche. “Espera conocer más detalles esta noche y mañana tendrá una declaración”. Pero al momento no se ha pronunciado.

Desde octubre la alcaldesa Warren enfrenta cargos de fraude financiero de campaña, tras protestas locales por la muerte del afroamericano Daniel Prude, luego de que la policía le pusiera una capucha y presionara su cara contra el pavimento durante aproximadamente dos minutos, en marzo de 2020. Warren también está acusada de mentir al público sobre ese caso. En febrero, un gran jurado votó a favor de no acusar a los agentes de policía de Rochester implicados en esa muerte.

Sobre el pasado criminal de su esposo, Warren enfrentó cuestionamientos antes de asumir su primer mandato en 2013. “Tim aprendió mucho de la experiencia y ahora es un esposo amoroso, padre y miembro contribuyente de nuestra comunidad”, dijo entonces.

#BREAKING More: Timothy Granison, husband of Rochester, New York Mayor Lovely Warren is among 7 charged in drug and weapons bust. https://t.co/aUbT8uL57U

Timothy Granison, the husband of Mayor Lovely Warren. He’s seen walking out from the Monroe County jail with a shirt over his head. He did not answer any questions. This is after a search warrant was executed at the home of Rochester Mayor Lovely Warren. More info on @GSLSHOW. pic.twitter.com/1Vr2qB5IuV

— Geoffery Rogers (@GeofferyRogers) May 20, 2021