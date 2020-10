Alcaldesa de Rochester (NY) procesada por financiamiento de campaña, tras protestas por muerte de Daniel Prude

La alcaldesa Demócrata de Rochester (NY), Lovely Warren, y otros dos coacusados se declararon “no culpables” de dos cargos de delitos graves dentro del Salón de Justicia de la ciudad, el lunes.

Rochester estuvo en los titulares recientemente por la difusión en agosto de un video que vincula a la policía local con la muerte en marzo del afroamericano Daniel Prude. El hecho generó protestas y, en septiembre, la alcaldesa Warren despidió al jefe de policía La’Ron Singletary y suspendió al principal abogado y al director de comunicaciones del Ayuntamiento.

Siete policías ya habían sido suspendidos por ese caso a principios de septiembre. Ahora Warren, junto con Albert Jones Jr. y Rosiland Brooks-Harris, fueron acusados ​​por un gran jurado el viernes por violaciones al financiamiento de campañas.

La fiscal de distrito del condado Monroe, Sandra Doorley, dijo que la alcaldesa y los coacusados ​​enfrentan dos delitos graves de clase E, incluido un plan para defraudar y la violación de la ley electoral 14-126 (6).

Brooks-Harris es actualmente la Director de Finanzas de la ciudad, 333 millas al norte de NYC. Poco antes de que comenzara la lectura de cargos, el juez decidió que no habría grabaciones de video o audio del proceso, reportó el portal Rochester First.

Fuera del Palacio de Justicia, hubo una muestra de apoyo a la alcaldesa. Su abogado, Joe Damelio, se declaró “no culpable” en su nombre durante la lectura de cargos.

Las únicas palabras que dijo la alcaldesa durante el proceso fueron “Sí, señor”, cuando el juez le preguntó si estaría disponible para regresar para futuras comparecencias en la corte.

El fiscal de distrito adelantó el viernes que una condena por un delito mayor no violento de clase E podría resultar en una variedad de sentencias. Dijo que la máxima sería de uno a cuatro años en la prisión estatal, pero también podría haber libertad condicional, sentencias divididas o restitución en este caso.

Warren asumió la alcaldía en 2014 y ha sido durante mucho tiempo foco de una investigación de la Junta Electoral del Estado Nueva York sobre las acusaciones de interacciones financieras entre un comité de acción política que apoyó su candidatura a la reelección para alcalde y su comité de campaña.

La alcaldesa no ha actualizado su cuenta oficial de Twitter @lovelyawarren desde hace varias semanas. En agosto publicó una foto con Joe Biden y su esposa Jill.

Rochester mayor pleads not guilty in campaign finance case https://t.co/0fF3cewqhk

— Daniel Lopez (@4danlopez) October 7, 2020