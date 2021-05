Gracias a su familia Diego Boneta mantiene los pies en la tierra, a pesar del éxito con “Luis Miguel, La Serie”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Diego Boneta está disfrutando del éxito que ha ganado al protagonizar “Luis Miguel, La Serie” (Univision) y comparte que mantiene los pies en la tierra gracias a su familia.

“Han sido ya casi 20 años que he estado haciendo esto, entonces el que esto esté pasando es algo que me llena de felicidad y agradecimiento. Trato de alentar lo más posible para poder disfrutarlo más. Soy muy cercano a mi familia, tengo una vida familiar que para mí es importantísima y eso es algo que me aterriza mucho, que es algo muy real a diferencia de esta carrera”.

El actor mexicano estrena este viernes la cinta “Nuevo Orden”, bajo la dirección de Michel Franco. Este largometraje logró el León de Plata en el Festival de cine de Venecia.

“Que Michel (Franco) solamente filma planos secuencia, o sea, es una toma que no corta; entonces era como hacer teatro filmado porque no había cortes, no había el plano cerrado al que podía cortar si algo no salía bien, era toda una coreografía perfecta. Y me encantó porque no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro proyecto que he hecho, especialmente Luis Miguel”.

Diego pronto iniciará la filmación del remake de “El Padre de la Novia”, donde compartirá créditos con Andy García y Gloria Estefan, por lo que expresa sentirse orgulloso de ser parte de los latinos que están presentes en producciones hollywoodenses.

“Llevando el nombre de México en alto para demostrarle a los mexicanos y al mundo que la podemos hacer donde sea”, dijo el actor, quien también agregó: “No hay nada que me de más orgullo que ser mexicano, no hay nada que me dé más felicidad que el ver que finalmente ya es un plus el ser latino en Hollywood. Y me encanta el que cada vez haya más mexicanos y más latinos en Hollywood, porque se están dado cuenta de la importancia y el talento que hay en Latinoamérica”.

