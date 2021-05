El desgarrador relato de un futbolista: “Hasta acá llegué. Necesito ayuda, por favor”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Covid-19 ha traído consigo cientos de problemas para la humanidad. La inevitable aplicación y establecimiento de rígidas normas de cuarentena han obligado a que muchos padezcan depresión. Este fue el caso del futbolista uruguayo, Leandro Reymundez. El jugador lleva más de dos meses sin poder ver a su familia y a través de las redes sociales pidió ayuda profesional desesperadamente.

HASTA ACA LLEGUE… necesito AYUDA PORFAVOR, la DEPRESIÓN ha llegado a mi vida! LES CUENTO: hace dos meses me vine a chile, a jugar al futbol que es mi trabajo, y mi familia quedo en uruguay (Señora e hija de 4 años) esperando que me instalara para luego venir, pero (sigue) — Leandro Reymundez (@lea_reymundez) May 21, 2021

Desde hace un par de meses, el futbolista se fue de Uruguay a Chile para jugar con su nuevo club: CDSC Iberia. El delantero tenía previsto que su familia viajara luego de que él se instalara en el país. Sin embargo, el presidente de Uruguay, Sebastián Piñera, decidió cerrar las fronteras por los nuevos casos de Covid-19.

En el pequeño país sudamericano se generó más de 7,000 nuevos casos en tan solo un día. Desde que comenzó la pandemia, Uruguay ha contabilizado 1.308,311 contagios. En este sentido y, luego de un par de meses sin ver a su familia, el futbolista se desplomó anímicamente y decidió relatar su historia en busca de ayuda.

Uruguay cumplió este martes dos semanas en el primer lugar en muertes por covid-19 en el mundo https://t.co/jQXgPL7phu — El Observador (@ObservadorUY) May 19, 2021

“Mi hija al día de hoy no quiere verme por llamada porque se pone mal y triste, no quiere ir a su escuela, y muchas cosas más“, contó el futbolista.

El jugador de 30 años de edad ha intentado por todos los medios traer a su familia, pero no ha tenido éxito. “Intenté en el consulado de Chile en Uruguay y sin respuestas. Intenté en muchos lados y nadie le importa la salud más que nada de una persona, y créanme que si hago esto, ¡es porque lo necesito! Porque después es fácil decir, y actuar cuando ya es tarde, es ahora… Por favor tengo todo para que mi familia venga, solo necesito ayuda“, expresó.

⚽ Leandro Reymundez contó la odisea que transita por no poder reencontrarse con su familia.https://t.co/0rSej3HpFp — A24.com (@A24COM) May 21, 2021

No estar cerca de sus parientes ha hecho que Leandro no pueda, entre otras cosas, ingerir alimentos, razón que lo ha llevado a estar al límite y a bajar de peso. “Día a día me fui debilitando, ya que mi hija me extraña, pide por verme y no tengo que responderle. Ahí empiezo yo. A no querer comer, llorar todo el día, no poder dormir y mi notable baja de peso, ataque de pánico. Una tortura realmente“.

Hasta los momentos se desconocen las acciones que tomará el club para asumir la peligrosa condición que padece Leandro. El uruguayo ha tenido una larga trayectoria en el fútbol. Además del Iberia, Reymundez ha defendido los colores de Cerro, Wanderers, Fénix, Sud América, Coquimbo Unido, Cobreloa, Maldonado, Villa Teresa, Central y Juventud.

#URUGUAYOS 🇺🇾 | El ex @CA_Juventud Leandro Reymúndez es nuevo jugador de @iberiasadp 🇨🇱 ➡️ Jugará en la segunda división del fútbol chileno. pic.twitter.com/iILZDxLGON — Gonzalo Padilla (@GonzaPadilla03) March 26, 2021

