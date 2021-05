Anuncian que escuelas de Nueva York serán 100% presenciales desde septiembre

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A partir del próximo 13 de septiembre, cuando se de inicio oficial al nuevo año escolar en las 1,700 escuelas de la ciudad de Nueva York, las clases serán 100% en persona y no habrá más la opción de clases virtuales, como ha venido ocurriendo desde marzo del año pasado, tras el comienzo de la pandemia del COVID-19.

Así lo anunció este lunes, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien aseguró que los datos relacionados con la reducción del coronavirus en la Gran Manzana muestran que es momento de dar el paso de regreso a las aulas para todos en menos de cuatro meses.

“Estamos moviéndonos en la dirección correcta. Nos estamos volviendo más saludables todo el tiempo. Nos estamos abriendo. Nos estamos recuperando. Definitivamente estamos ganando la batalla contra COVID”, dijo el mandatario, tras advertir que el índice de contagios COVID en la ciudad es actualmente de 1,13% y que ya se han puesto 7,962,139 dosis de la vacuna, lo que mejora el panorama.

“Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York reabrirán por completo en septiembre. Todos y cada uno de los niños volverán al aula. He hablado con tantos padres que querían escuchar esto confirmado y lo estoy confirmando de una vez por todas. Tendremos muchas protecciones implementadas, ya que demostramos, incluso durante los meses más difíciles de COVID, que podemos mantener seguros a los niños y al personal con un estándar de oro en medidas de salud y seguridad”, dijo De Blasio.

“Este ha sido un año muy duro, por lo que han pasado los padres, por lo que han pasado los niños. Es hora de que todos regresen. Es hora de que todos estemos juntos. Es hora de hacer las cosas de la manera en que deben hacerse: todos los niños en el aula juntos, obteniendo una excelente educación de los educadores que se preocupan, los miembros del personal que se preocupan, la comunidad escolar que regresa por completo (…) Estamos planeando un solo tipo de instrucción en el aula, en persona, con el maestro al frente del aula, los niños en el aula”, advirtió para que no haya dudas sobre su plan”.

La canciller de Educación, Meisha Ross Porter se sumó al anuncio y definió la movida como “la luz esperada al final del túnel”.

“Este será el regreso a nuestra nueva normalidad, al aprendizaje, a los amigos y a todo lo demás que la comunidad escolar tiene para ofrecer a nuestros niños”, dijo la jefe del DOE, advirtiendo que será seguro el regreso y que se seguirán usando máscaras en los planteles y pautas de distanciamiento social de 3 pes exigidos por los CDC (Centros para el Control y prevención de enfermedades). “No estaríamos haciendo esto si nuestras escuelas no fueran seguras. Hemos invertido en enfermeras, ventilación y pruebas para nuestras escuelas. Y gracias a nuestras políticas de seguridad y salud estándar de oro. Nuestra tasa de positividad escolar de siete días es increíblemente baja: 0.16 por ciento“, comentó la funcionaria.

El optimismo con el que el Alcalde y la Canciller de Educación anunciaron el regreso pleno a clases para septiembre, contrasta con la preocupación evidente que reina todavía entre la vasta mayoría de padres y estudiantes de la ciudad, como lo muestran los actuales índices, donde el 60% de los niños han optado por seguir en lecciones remoto, mientras menos de la mitad ha decidido volver a las aulas.

Así lo confirman padres de familia como Claudia Rengifo, quien tiene un niño de 9 años tomando lecciones virtuales y calificó de apresurada la decisión de la Ciudad.

“Creo que el Alcalde no puede venir así nomás a obligarnos a mandar a nuestros niños a las escuelas, cuando sabemos que los salones de clase en muchos sitios antes de la pandemia estaban a punto de reventar. Pienso que es irresponsable no darnos la opción de seguir con lecciones virtuales hasta que construyan más aulas grandes y nuevas escuelas”, dijo la madre colombiana, de Queens.

Marcelina Aya, madre de un adolescente de noveno grado, quien también está tomando lecciones virtuales, tuvo una reacción diferente y aseguró estar feliz con el anuncio, pues dijo que solo así si hijo volverá a clases.

“En la casa los niños no aprenden y el mío se ha vuelto más perezoso y no pude hacer que volviera a clases presenciales, pero ahora sin opción remoto ya no va a poder tener más remedio que ir y eso me gusta. Nadie aprende bien por una computadora”, dijo la madre mexicana.

El gobernador Andrew Cuomo se sumó al anuncio de la Ciudad y dijo que basados en la situación actual del COVID en todo el estado de Nueva York, todas las escuelas deben reabri con el aprendizaje completo en persona para el año escolar 2021-2022, a partir de septiembre.

“Nuestros niños perdieron tanto cuando el COVID golpeó nuestro estado. Un año de socialización, un año de recuerdos y aún más. Si bien los maestros y los administradores escolares hicieron un trabajo increíble al pivotar hacia el aprendizaje remoto, prácticamente sin previo aviso, no se puede negar la discriminación que enfrentan los estudiantes que no tuvieron equipo adecuado”, dijo el mandatario estatal, advirtiendo que de todos modos, al momento en que llegue el inicio de clases, si hay un cambio en la trayectoria del virus, se revisará la decisión. “Con la tendencia actual de nuestros números de COVID, no hay ninguna razón por la que los estudiantes no deberían volver al aprendizaje en persona como de costumbre, y esperamos darles la bienvenida nuevamente”.

La Federación Unida de Maestros (UFT) apoyó la determinación de la Administración De Blasio de iniciar el próximo año escolar con asitencia presencial total, y aseguró que ya es momento de que todos los estudiantes regresen a las aulas a continuar en persona sus procesos de aprendizaje.

“No hay sustituto para la instrucción en persona. Los educadores de la Ciudad de Nueva York quieren que sus estudiantes estén físicamente frente a ellos. Queremos que tantos estudiantes como sea posible regresen a la escuela de la manera más segura posible”, dijo Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros, reiterando el llamado a que haya medidas absolutas de protección y seguridad y que las autoridades escolares estén promoviendo foros informativos desde ya. “Nos complace que el Departamento de Educación celebre jornadas de puertas abiertas para mostrar a los padres lo seguras que son nuestras escuelas”.

A pesar de su apoyo al reinició de clases totales en persona, Mulgrew, manifestó que debería considerarse la opción virtual para aquellos estudiantes que tengan situaciones de salud especiales.

“Todavía nos preocupa la seguridad de una pequeña cantidad de estudiantes con problemas médicos extremos. Para ese pequeño grupo de estudiantes, es posible que aún sea necesaria una opción remota”, agregó el líder del gremio docente.

El defensor del Pueblo, Jumaane Williams recibió el anuncio del Alcalde con optimismo, pero al mismo tiempo hizo un llamado a que la Administración Municipal elabore un plan de acción en caso de que las cosas cambien y no pueda llevarse la reapertura total, como quiere De Blasio.

“Para seguir adelante con su objetivo, la Ciudad debe tener un plan de contingencia para cualquier problema que surja, y para satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Los padres, estudiantes, maestros y personal escolar tienen derecho a ver ese plan mucho antes de que regresemos a la escuela en el otoño”, dijo Williams, destacando que es necesario que la Ciudad aborde la desconfianza que todavía reina entre muchos padres para enviar de regreso a sus niños a clases presenciales.

“Cuando más de un tercio de las familias todavía dudan en permitir que sus hijos regresen al aula en persona, la Ciudad debe involucrarse con las comunidades para garantizar y dar seguridad a los neoyorquinos que dudan de esa seguridad”, mencionó el Defensor del Pueblo, pidiendo que las protecciones se otorguen de manera equitativa y se trabaje en infraestructura y confianza.

“Todos sabemos que el aprendizaje en persona es nuestra mejor herramienta educativa. Como formulador de políticas, sé que es fundamental que abordemos este anuncio y este paso pendiente, con precaución y nos aseguremos de que pasemos los próximos meses aumentando la vacunación y el acceso mientras disminuimos la transmisión para lograr este objetivo de acuerdo con las pautas médicas”, concluyó el funcionario electo.

Leonie Haimson, directora de la organización Class Size Matters, que vela por el derecho de los niños a clases no hacinadas, criticó que el alcalde De Blasio asegure que las escuelas pueden mantener el distanciamiento social ordenado por los CDC con todos los estudiantes de regreso a clases presenciales.

La activista advirtió que estudios realizados por ese grupo muestran que las condiciones actuales reales no son propicias para cumplir esa meta, y calculan que el 50% de los niños no podrían estar en las aulas.

“Nuestro análisis sugiere que dadas las aulas estándar de las escuelas públicas, de 500 a 750 pies cuadrados, más de la mitad de los estudiantes no podrían asistir a la escuela a tiempo completo con una distancia social de tres pies”, dijo Haimson. “No queda claro cómo el Alcalde afirma lo contrario. Esta es otra razón más por la que el Alcalde debería aceptar con entusiasmo la propuesta del Concejo Municipal de gastar $250 millones en reducir el tamaño de las clases el próximo año”.

Datos de las clases en escuelas