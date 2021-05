Seguidores de “Hoy Día” dudan de si Adamari López se operó o no el estómago

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mucho ha impactado la nueva figura de Adamari López en las redes sociales y a diario durante el show que conduce en Telemundo, Hoy Día. Sus seguidores le han aplaudido el esfuerzo y hasta le han preguntado por “tips” para ellos también embarcarse en la pérdida de peso. Sin embargo, después que “Chisme No Like” asegurara que la presentadora miente sobre si habría operado el estómago (cirugía bariátrica), muchos son los seguidores que comenzaron a dudar si Adamari se operó o no.

Javier Ceriani y Elisa Beristain dicen que Adamari firmó un contrato millonario donde sería embajadora del programa WW que dirige Oprah Winfrey. Al ver la boricua que no había perdido libras, tuvo que buscar un medida drástica para perder el peso con el que se había comprometido en las cláusulas del supuesto contrató que firmó. Ante esto y al “regarse la voz”, muchos seguidores del show de Telemundo dejaron mensajes en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del mismo, donde hacen alusión a la operación en cuestión.

“Adamari lo que te hayas hecho te miras muy bien, pero dilo”, “¿…fuiste la cirujana?”, “El bypass le asentó muy bien, bien por ella!!”, “En chisme no like asegura que engaña la gente, que no es una dieta si no la operación gástrica”, “Le sentó muy bien su bariátrica, está hermosa, a quien Dios le dio su oportunidad que San Pedro se la bendiga”, “Nadie tiene envidia a nadie, si publican es para que uno deje su opinión, no con el afán de ofender. Si no que creen que verle la cara de tontos al público, eso duele, ya sabemos que se realizó un bypass y eso la está ayudando mucho y para bien por que son de pantalla de TV, el que lo dijo sí se le cree porque lo ha demostrado”, “O sea fue cirugía, por eso estás bajando de peso, wow te ves muy bien, cuéntanos más de la cirugía para pasármela, bendiciones”, fueron algunos de los comentarios para Adamari.

Uno de las cosas que, supuestamente y según “Chisme No Like”, levantó sospechas entre sus propios compañeros de trabajo fue su forma de alimentarse: “De comer como elefante, pasó tomar sopitas”, aseveró Ceriani hace unos días. Esto hizo que muchos de los seguidores de “La Chaparrita” la defendieran hasta con las garras. Pero ahora, con el pasar de los días, ya varias personan han decidido otorgarle el beneficio de la duda al periodista.

Lo cierto es que y como ya se dijo hace días recientes, con cirugía o no, el cambio de Adamari López es para mejor. Se nota saludable y muy guapa. Habrá que esperar a ver si la puertorriqueña se pronuncia ante estos rumores y así queda aclarado para sus seguidores y fanáticos.

Sigue leyendo:

Mexicanos molestos con Kendall Jenner por “Apropiación cultural” y además señalan que su tequila 818 tiene similitudes con otro del mercado

Chiquis Rivera revela sus fantasías sexuales y gustos en la intimidad