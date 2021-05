Mexicanos molestos con Kendall Jenner por “Apropiación cultural” y además señalan que su tequila 818 tiene similitudes con otro del mercado

Kendall Jenner vuelve a encabezar los principales titulares de la prensa. Esta vez serían los mexicanos los que están molestos con la modelo por “Apropiación cultural” al usar trenzas en el cabello y un “look” muy parecido al del gentilicio en el comercial de su nueva marca de tequila 818. Amén de esto, el director de la marca Tequila 512, Nick Matzorkis, publicó en Instagram varias similitudes que tiene su producto con el de la hermana de Kim Kardashian.

En las promociones y fotografías de la nueva marca de tequila de Kendall se le puede ver con su cabello trenzado, sombrero de paja y además brindado con unos supuestos agricultores en una granja de agave en Jalisco, México. Este es el lugar donde en teoría se produce el tequila 818 que ha lanzado al mercado la modelo.

En Twitter se han podido leer los comentarios de todas aquellas personas que se han sentido ofendidas por la integrante de la dinastía Kardashian Jenner. “Esto tiene que ser una broma” y “Ella de verdad está sorda, esto es tan ofensivo. Modelando un look elegante de trabajador migrante”, “Ella usa a la gente como escenografía, usa sombrero y ella juega a vestirse como una persona afortunada…”, se podían leer.

It’s the way she’s styled the shoot. She’s 1. Using Mexican people as props. 2. She’s wearing a sombrero. 3. It’s the way she’s playing dress up as a less fortunate person, the broken truck window. It’s not 100% about the tequila, which it still is but 1/2

