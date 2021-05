Tiró a la basura por error un billete de lotería premiado con $1 millón; la tienda lo encontró y se lo regresó

Hay historias de honestidad, pero pocas como esta.

Una mujer de Massachusetts había tirado a la basura por accidente un billete de lotería ganador por un millón de dólares, jamás imaginó que los dueños de la tienda lo encontrarían y se lo darían de regreso.

El 26 de marzo, Lea Rose Fiega compró como todas las semanas un billete de lotería instantánea Diamond Millions de $30 en Southwick. Por accidente y víctima de las prisas, la mujer no rascó todos los espacios y descartó su boleto, pensando que no había ganado como siempre.

Días después, Abhi, hijo de la dueña Aruna Shah, encontró el billete entre los descartados y se dio cuenta que estaba premiado, por lo que fue a buscar a Lea Rose a su trabajo, con la noticia de su vida.

Massachusetts woman Lea Rose Fiega threw away $1M lottery ticket.

The store owner's son, Abhi Shah, scratched it, discovered the $1 million — and made sure she got it back. https://t.co/2AtdvxHbbd

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 24, 2021