Carmen Villalobos: “William Levy huele muy sabroso”

Detrás de cámaras de “Café con Aroma de Mujer”, su protagonista afirma que huele “dulcecito” y fuerte. Carmen Villalobos comparte lo que le diría a su personaje, y cree que William merece un castigo.

¿A qué huele Carmen Villalobos?

A “dulcecito”, me encanta oler “dulcecito”. Yo creo que todos mis perfumes huelen a eso, yo soy muy dulce, muy dulce y a veces me dicen “ese perfume está sabroso”, pero es que me encanta todo el tiempo estar poniéndome perfume, pero yo creo que en general como dulce.

¿Y William Levy?

Willy siempre huele súper rico, él es otro que también vive poniéndose perfume, yo creo, porque huele ¡muy sabroso!. Él tiene una personalidad fuerte, yo creo que a William no le pega un olor suavecito, ¡No! Sus aromas son siempre fuertes.

Detrás de cámaras, además de olor, hay buen sentido del humor entre los protagonistas. “Va a haber una cosa en la historia que hace ‘Lucía’ muy fuerte, pero mira, yo molestando a William le decía ‘Willy, me la he pasado toda la novela detrás tuyo, rogándote, haciendo, ¡te mereces lo que Lucía te va hacer, te lo mereces, porque no me has pelado en toda la novela!’. Entonces nada, nos echamos a reír y todo”.

Tú, ¿qué le hubieras dicho a tu personaje?

Yo le hubiera dicho que no fuera boba: “¡No, no, no, no! ¡Sal de ahí!, sal de esa relación, tú eres una mujer inteligente, joven, bella, con todas las capacidades para encontrar un súper trabajo, para valerte por ti sola, para sacar adelante tu propia empresa”. ‘Tú no necesitas a un hombre al lado’, y eso es lo que ‘Lucía’ va a entender hasta el último capítulo de la novela, (risas)”.

