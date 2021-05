Kathryn Garcia ahora encabeza las preferencias demócratas para Alcalde de Nueva York

Kathryn Garcia dio un gran salto en la carrera por la nominación demócrata para la elección de alcalde en Nueva York.

La ex comisionada de Sanidad de la ciudad encabeza las preferencias en el Partido Demócrata, según una encuesta de WPIX 11 / Emerson College, publicada este martes.

As NYC's go-to crisis manager, I'm confident that I can lead our city’s recovery. But we need your help to stay in the lead as we fight out-of-state SuperPACs backed by right-wing billionaires. Chip in here: https://t.co/xT9xHiRVvJ

García registra el 21% del apoyo de los votantes demócratas, apenas un punto por delante de Eric Adams, presidente de Brooklyn, que tiene un 20%. En tercer lugar marcha Andrew Yang con el 16%.

Detrás de los tres primeros lugares se encuentra el contralor Scott Stringer con el 10%, Maya Wiley, ex asesora legal del Ayuntamiento y presentadora de MSNBC con el 9%, además de Dianne Morales con el 7%.

Muy rezagado está el ex secretario de vivienda del ex presidente Barack Obama, Shaun Donovan con el 5% y el ejecutivo en retiro de Citigroup, Ray McGuire, con el 2%.

Todavía hay un 9% de los encuestados se declaró indeciso de cara a las primarias que tendrán lugar el 22 de junio.

Garcia ha multiplicado el respaldo de los demócratas, pues en la anterior medición tenía un 8%. Recibió el respaldo de The New York Times y líderes destacados demócratas.

"It is Kathryn Garcia who best understands how to get NY back on its feet and has the temperament and experience to do so. Ms. Garcia has our endorsement in the most consequential mayoral contest in a generation."

Humbled & honored. Let's go get it done. https://t.co/EbWUtmZSrR

— Kathryn Garcia (@KGforNYC) May 10, 2021