El espectacular momento en que la superluna roja iluminó la Estatua de la Libertad

La madrugada de este miércoles 26 de mayo un espectáculo celestial sin igual maravilló a millones de seres humanos en el mundo. Una luna llena en su punto más cercano a la Tierra, con un eclipse lunar total, generó la llamada “superluna roja”.

Entre las 5 y 7 am de la costa este fue cuando se apreció a plenitud el inusual espectáculo. Un time lapse capturó el paso del satélite natural por encima de la Estatua de la Libertad en Nueva York.

For those of us who slept through the Super Flower Blood Moon: Here's a quick time lapse taken early this morning 🌷🌕 pic.twitter.com/Q38GJ4WrWH

