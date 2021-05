Lady Gaga posa de espalda y presume tremendo hilo dental

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hace días salió a la luz pública y de boca de la propia cantante una notica que impactó a muchos, Lady Gaga fue violada y de ese incidente quedó embarazada. Pero hoy ha querido hacer una pausa en las reacciones y el apoyo que ha recibido de sus fanáticos para presumir su espectacular figura y sobre todo retaguardia. Muy segura de sí, se acostó en el piso a tomar el sol, se colocó de espaldas y dejó a la vista un tremendo hilo dental que dejó claro que la belleza natural de la cantante es inigualable.

Se trataba de un bikini de dos piezas cuya tanga se volvía hilo dental por la parte de atrás. A diferencia de otras veces, en esta Lady Gaga llevaba el cabello un poco más oscuro de lo acostumbrado y acompañó sus tres imágenes con un emoji. Esto desató los comentarios y halagos de los fans para la cantante: “Eres perfecta”, “Te amamos, eres la mejor y la más gloriosa”, “Eres una diosa cásate conmigo”, “Ya parece que tiene el trasero de JLO”, “Por qué siempre vas tan tapada teniendo ese cuerpazo… uff bella”.

Esto ocurre a pocos días que la misma cantante contara que sufrió una serie de abusos por parte de un productor hace diez años. La gran Oprah Winfrey fue la encargada de escuchar la historia donde Gaga reveló que de ese incidente quedó embarazada a sus apenas 19 años. Esto ocurrió hace diez: “… Estaba trabajando en el negocio y un productor me dijo: -Quítate la ropa- Y dije que no. Y me fui. Me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron… Estuve enferma durante semanas y semanas. Me di cuenta que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó, me dejó embarazada en una esquina en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma… No diré su nombre… No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más…”, dijo muy conmovida y con lágrimas en los ojos.

Admitió también que esto le generó un brote psicótico que ha podido mermar con el pasar del tiempo y ayuda profesional. Asegura que “el sistema” es muy tóxico y peligroso. Reveló que contar su historia, quizás ayude a otras víctimas como ella.

Lo bueno es que ha pasado el tiempo y ha logrado salir adelante en medio del apoyo de su familia, verdaderos amigos y sobre todos sus fanáticos, que no se han cansado de recalcarle la admiración y aplaudirle la valentía no sólo de contarlo sino de seguir caminando con la frente en alto.