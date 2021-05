Oprah Winfrey rompe el silencio y comparte que fue violada por distintos familiares cuando tenía 9 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Por primera vez Oprah Winfrey habló en el nuevo programa que dirige junto al príncipe Harry, ‘The Me You Can’t See’, sobre un terrible episodio que experimentó y al igual que Lady Gaga, Oprah reveló que fue violada en repetidas ocasiones por su propio primo cuando solo era una niña de nueve años.

Esto ocurrió durante el primer episodio del programa transmitido por Apple TV + cuando Winfrey se dio la oportunidad de abrir su corazón al hablar sobre este trauma infantil y explicó que ni siquiera sabía qué era el sexo y la violación cuando su familiar de 19 años comenzó a aprovecharse de ella tan pequeña.

“A los nueve y 10 y a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía qué era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando”, declaró.

Luego, continuó relatando que, tras el abuso, tuvo que guardar el secreto, pero en una ocasión se animó a compartir su experiencia, pues su primo no fue el único que abusó de ella, ya que varios de sus familiares también lo hicieron, incluyendo a uno de sus tíos que la embarazó, por eso enfatizó por qué es tan importante compartir lo que le sucedió.

“Durante mucho tiempo llevé esta carga conmigo y tenía miedo de decirlo porque pensaba que era mi culpa, pero la narración de la historia, poder decir en voz alta: ‘Esto es lo que me pasó’, es crucial“, dijo.

A pesar de las circunstancias tan inimaginables por las que pasó, confesó que está agradecida por todo lo que ha experimentado, incluso lo malo.

“No cambiaría nada por haber sido criada como fui. Es porque fui abusada sexualmente, violada, que siento tanta empatía por las personas que han experimentado eso“, expresó.

La serie documental del príncipe Harry y Oprah, destaca de manera crítica la crisis de las enfermedades mentales en todo el mundo, en donde Gaga también compartió con valentía su trauma con la esperanza de poder ayudar a otras personas que sufren una experiencia similar.