El plan de $928,000 millones de dólares para infraestructura que republicanos envían a Biden

Después de barajar dos cifras muy dispares, los congresistas republicanos lograron un acuerdo entre sí y concretaron un proyecto de $928,000 millones de dólares, una contrapropuesta para el presidente Joe Biden sobre el Plan de Empleos Estadounidense, que contempla inversiones en infraestructura.

La propuesta llega a pocos días de que el presidente Biden intentara convencer a la oposición en el Congreso de sumarse a su proyecto, el cual redujo de $2.25 billones a $1.7 billones de dólares. La contrapropuesta es casi la mitad, por lo que se prevé un acalorado estira-y-afloja.

“Creemos que esta contraoferta cumple con lo que el presidente Biden nos dijo en la Oficina Oval”, defendió la senadora Shelley Moore Capito (West Virginia), en referencia a la reunión que el mandatario tuvo con senadores el 13 de mayo. “Se adhiere a las características de la infraestructura central… Es un serio esfuerzo para lograr un acuerdo bipartidista”.

El plan incluye $257,000 millones de dólares para carreteras, puentes y otros proyectos de obras públicas, en una inversión multianual. Al igual que el proyecto del presidente Biden, los republicanos establecen las inversiones a ocho años.

En Twitter, la senadora dijo que el proyecto se enfoca en las “prioridades de infraestructura” del presidente Biden, pero desde una “perspectiva fiscal responsable”.

Today’s counteroffer is a serious effort to reach a compromise with @potus that achieves our shared infrastructure priorities in a fiscally responsible way.



It is our hope that this proposal sets us on a path toward an agreement that tackles the issues facing our nation. pic.twitter.com/BTKtiEtRNc

— Shelley Moore Capito (@SenCapito) May 27, 2021