Excandidato independiente a la gobernación de Puerto Rico, Eliezer Molina, denuncia supuesto complot para asesinarlo por denunciar corrupción

El excandidato independiente a la gobernación en Puerto Rico, Eliezer Molina Pérez, denunció hoy que fue notificado por el personal del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Aguadilla sobre la existencia de un complot para tratar de asesinarlo.

Según Molina Pérez, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) recibió confidencias que amenazaban su vida por lo que enviaron a los agentes estatales a darle conocimiento como es mandatorio.

“Ellos fueron a mi casa para notificarme que tenían conocimiento de un complot a través del FBI para asesinarme, que me lo tenían que decir…yo le dije tú no me tienes que llamar a mí, tú lo que tienes que hacer es llamar a la persona que tú crees que me va a asesinar e intervienes con ellos, no es conmigo. Me dice lo que pasa es que por ley me tiene que notificar”, explicó en entrevista con Primera Hora.

Añadió que, solo se le indicó que tomara precauciones, pero no se le ofreció ni siquiera el servicio de patrullaje preventivo.

Mañana está citado a las oficinas del CIC de Aguadilla donde le ofrecerán más detalles.

“A mí me amenazan todos los días de muerte, pero ahora con el FBI pues tienen ya certeza de un complot para asesinarme. Esta es la primera vez que vienen aquí unos agentes”, aseveró.

Las denuncias de Eliezer Molina contra las injusticias

A pesar de que, a Molina Pérez, no le ofrecieron detalles sobre los hallazgos de la investigación federal, no descarta que estas amenazas se relacionen con las denuncias recientes como las que hizo en redes sociales que llevaron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a anunciar la paralización temporal de una construcción de áreas recreativas en el condominio Sol y Playa, que ubica en la playa Los Almendros en Rincón, por invadir la Faja de Salvamento o Zona de Separación de la playa.

También recordó que logró que se detuviera un proyecto para desarrollo Plaza Noroeste Commercial Center, ubicado en la carretera PR-2, kilómetro 124.5, en Aguadilla por problemas en sus planes de mitigación y la venta de un predio de terreno que pertenece a El Yunque, entre otros señalamientos que ha hecho públicos.

“Yo te voy a decir algo, a mí no me van a matar, yo miedo no les tengo. Yo le voy a pagar si a mis hijos le cae un rayo, una centella, un accidente de tráfico lamentable y desgraciado. Yo no voy a ir al FBI yo haré que tu llores las mismas lágrimas que yo voy a derramar. ¿Me entendiste verdad? Porque yo sé quién tú eres”, manifestó en un vídeo publicado por su cuenta de Facebook.

También instó a sus seguidores a compartir el video para que sepan “que en Puerto Rico la corrupción llega al punto de asesinar a quien lo descubre y yo no les tengo miedo, porque yo no nací con miedo…y no me van a matar”, reiteró en el mensaje.

