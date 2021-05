VIDEO: Hombre dispara contra mujer y niño tras altercado por ira al volante en Washington

La policía está buscando al conductor de un Maserati gris que disparó repetidamente contra otro vehículo e hirió a una mujer y un niño en el noreste de Washington durante un incidente motivado por la violencia al volante, según un informe sobre el delito.

Según reportes una mujer que se encontraba en el interior del vehículo fue alcanzada por los disparos, y un niño sufrió cortes menores, aparentemente por la metralla, dijo la policía. Las autoridades publicaron un vídeo en el que se ve al autor de los disparos en Eastern Avenue, en Deanwood, en torno a las 5 de la tarde (tiempo local) del 19 de mayo.

A gunman in DC driving a Maserati opened fire on a mother just for cutting him off. She had her 2 kids in the car and was shot in the shoulder. pic.twitter.com/YnzmrrnQyB

— Kyle Perkins (@FarLeftKyle) May 27, 2021