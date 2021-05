Este sería el verdadero motivo por el que desconvocaron a James Rodríguez de la Selección Colombia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La zurda mágica de James Rodríguez no se presentará con la Selección Colombia para la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas y Copa América 2021 luego de un comunicado de prensa en el que la federación explicó los motivos de la decisión que tomó finalmente el seleccionador Reinaldo Rueda.

“En los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”, dice el comunicado.

Sin embargo, el futbolista del Everton, replicó con otro comunicado en el que mostró su descontento por la decisión. Él aseguró estar físicamente recuperado para representar a su país. Y además, dice que no sabía sobre su desconvocatoria.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, afirmó. “No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, agregó.

No obstante, los motivos pudieran ser otros, tal como afirmó el periodista Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo de Blu Radio. Contó que James debía reportarse a la Selección Colombia y no lo hizo por estar en Medellín con su familia. Esto no sentó bien el Reinaldo Rueda.

“Los que venían de Europa tenían plazo para presentarse en la noche del 27 de mayo, no sucedió con James y parece ser que esa es la razón de fondo… Fuentes fidedignas nos confirman que el motivo fue que el jugador no se presentó y este viernes empezó trabajo con todos los jugadores”, declaró el periodista Fabián Poveda.

“A James, incluso con lesión, lo esperaban para que siguiera su recuperación al lado de la Selección”, agregó. Ahora Rueda se decantó por llamar a Edwin Cardona, quien se reportará tras jugar con Boca Junior.

Colombia visitará a Perú el próximo jueves y recibirá a la Selección Argentina el día 8 de junio en Barranquilla.

Lee también: Guarden sus billeteras: estos son los multimillonarios detrás de la final de la UEFA Campions League