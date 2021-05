Hasta hoy los neoyorquinos pueden registrarse para primarias de junio: cada voto cuenta con las encuestas muy ajustadas para alcaldía

Hasta hoy viernes los neoyorquinos pueden registrarse si quieren votar en las primarias del 22 de junio, en las que tradicionalmente los ganadores del partido Demócrata terminan siendo electos en los comicios generales de noviembre.

Las primarias sólo están abiertas para votantes registrados en un partido específico, pero para sufragar en noviembre eso no es necesario. Para inscribirse en NYC hay que ser ciudadano de EE.UU., tener al menos 30 días residiendo en la ciudad, y no estar en prisión por un delito grave.

El cargo de alcalde de Nueva York es el más importante a ser electo este año, y se le considera el segundo más apetecido en el país, después de la presidencia. Con las encuestas muy cerradas, la alta indecisión y el nuevo sistema de “votación por clasificación” que se implementará en junio, podría haber sorpresas de última hora, por lo que cada elector cuenta más que nunca.

El plazo vence hoy: ¿Cómo registrarse para votar en las primarias?

Hay varias formas: si tiene una identificación emitida por el estado y un número de Seguro Social (SSN), puede registrarse en línea aquí. Si no tiene una identificación, puede imprimir este formulario, completarlo y enviarlo por correo hoy a la Junta de Elecciones de la ciudad (BOE). También puede entregar ese formulario en persona en una oficina electoral, hoy en cualquiera de estas direcciones. Si no está seguro de si ya está registrado en algún partido o si es votante independiente, consulte aquí.

¿Soy elegible?

Sí, si es un ciudadano de los Estados Unidos que ha sido residente de la ciudad de Nueva York durante al menos 30 días y actualmente no está encarcelado por un delito grave. Las personas que no son ciudadanas de EE.UU. no pueden votar en las elecciones municipales, recordó The New York Times.

Las personas que cumplen condena en la cárcel por delitos menores pueden votar, junto con quienes han sido liberados de la prisión en la ciudad de Nueva York, según una reforma reciente.

¿Quién está en la boleta electoral de 2021?

Primeramente, los candidatos a alcalde. Pero hay varios otros comicios importantes, desde contralor y defensor público hasta los presidentes de los cinco condados de NYC, varios escaños del Concejo Municipal y el fiscal de distrito de Manhattan.

Si ya me inscribí, ¿puedo votar temprano?

Si. El período de votación anticipada durará del 12 al 20 de junio. Para ello debe buscar su sitio de votación anticipada -quizá sea diferente al lugar tradicional- y revisar las horas en que estará abierto, que pueden variar de un día a otro.

También puede solicitar una boleta de voto ausente en línea aquí antes del 15 de junio. O puede completar este formulario de solicitud y enviarlo por correo electrónico al correo electrónico AbsenteeHelp@boe.nyc. O enviarlo por correo a la oficina electoral local antes de esa fecha.

Una vez que reciba su autorización, debe llenarla y enviarla por correo antes del 22 de junio. Los funcionarios electorales deben recibirla antes del 29 de junio para que sea contada. También puede dejar la boleta en una oficina electoral antes del 22 de junio o en las urnas en los lugares de votación el día de las primarias.

If you’re a United States citizen who has been a New York City resident for at least 30 days and are not currently incarcerated for a felony, you’re eligible to register to vote. https://t.co/HYFSmxuKMb pic.twitter.com/5sxiiGhTji

— The New York Times (@nytimes) May 25, 2021