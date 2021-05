Neymar arremetió contra Nike: “Continuaré estampando en mi pecho una marca que me traicionó”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que Nike argumentara su desvinculación con Neymar por presuntamente haberse negado a cooperar en las investigaciones que lo relacionaban con agresiones sexuales, el astro brasileño no tardó en responder. El delantero del Paris Saint-Germain arremetió fuertemente contra la marca deportiva y desmintió todas las acusaciones que hoy lo señalan.

“Afirmar que mi contrato acabó porque no contribuí de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso” sentenció el delantero.

A través de sus redes sociales, el futbolista de 29 años de edad negó rotundamente los hechos reveló la marca para el diario The Wall Street Journal. En el reporte se acusa a Neymar de haber querido obligar a una trabajadora de un hotel en New York, a tener sexo oral.

Incluso, la estrella brasileña indicó que en ningún momento le dieron la oportunidad de contar lo ocurrido. Neymar reveló que no tuvo la oportunidad de saber quién fue la mujer que se sintió ofendida por el supuesto incidente.

Neymar chamou de "absurda e mentirosa" a versão dada pela Nike sobre uma suposta recusa do astro brasileiro de cooperar com uma investigação sobre denúncia de agressão sexual contra uma funcionária da empresa americanahttps://t.co/EekaQCjPfX — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) May 28, 2021

“No me dieron la oportunidad de defenderme. No me dieron la oportunidad de saber quién es esa persona que se sintió ofendida. Ni la conozco. Nunca tuve relación alguna con ella. No tuve ni siquiera la oportunidad de conversar, saber los motivos reales de su dolor“, expresó en el comunicado.

Nike le ocultó todo a Neymar

Según el relato del jugador, la marca deportiva mantuvo el secreto de aquella presunta acusación. El delantero del PSG alega que jamás se enteró del problema por el que hoy lo señalan.

“En 2017, 2018, 2019 hicimos viajes, campañas, innumerables sesiones de grabación y nada me contaron. Un asunto de tal gravedad y nada hicieron, ¿quiénes son los verdaderos responsables?“, argumentó el brasileño.

“Ney” arremetió contra la marca

Finalmente, el ex jugador del FC Barcelona se mostró tranquilo ya que considera que con el tiempo se conocerá la verdad en todo este asunto. “El tiempo, siempre ese cruel tiempo, traerá las verdaderas respuestas“.

El futbolista brasileño actualmente es representado por la marca Puma. Sin embargo, tanto en la selección brasileña como en el PSG deberá lucir su indumentaria con el logo de Nike. “Ironías del destino, continuaré estampando en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida!”, concluyó el jugador.

