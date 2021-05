Hispano con 43 arrestos vandalizó docenas de autos en Queens por puro capricho y fue “perdonado”

Herberto Torres, un ex convicto que suma 43 arrestos previos, sólo recibió “un ticket” tras ser detenido como sospechoso de vandalizar docenas de autos en Queens, en medio de la polémica reforma penal vigente desde al año pasado en el estado Nueva York.

Torres, de 57 años, supuestamente garabateó con aerosol vario autos entre marzo y este mes. Fue arrestado la madrugada viernes y acusado con 46 cargos de graffiti y travesuras criminales.

El presunto vándalo fue rastreado hasta un taller de carrocería donde trabaja porque uso el vehículo de un cliente para cometer en los delitos. Después de su arresto, fue liberado con una multa de comparecencia en el escritorio, dijeron las fuentes.

Los policías contabilizaron 65 incidentes de graffiti que se remontan a fines de marzo, y Torres ha sido acusado de 46 de ellos, dijo la policía. Los incidentes restantes están bajo investigación.

Los primeros casos se reportaron el 26 de marzo, en la calle 35 entre la avenida 31 y Broadway, donde 20 vehículos fueron vandalizados a plena luz.

Luego, el 18 de mayo, entre las 4 a.m. y las 9 a.m., 20 vehículos más fueron atacados en la calle 27 entre la avenida 23 y Ditmars Blvd. Al día siguiente, 17 autos más fueron rayados cerca de allí, en la calle 33, reportó NYPD.

De nuevo el 22 de mayo, ocho vehículos más fueron pintados con aerosol en la calle 32 entre la avenida 34 y Broadway entre las 7:35 a.m. y las 10 a.m.

Previament, en octubre, Torres fue arrestado por supuestamente etiquetar más de 50 autos en Jackson Heights con pintura en aerosol que deletreaba “BLM” o “AOC”, debido a su afiliación con el movimiento anti racial “Black Lives Matter”, dijeron fuentes policiales en ese momento.

Antes del viernes, Torres había sido arrestado 43 veces, según la policía. Cumplió condena por intento de robo en 1993, intento de venta criminal de una sustancia controlada en 1995 y robo en 1998, según muestran los registros estatales de correcciones, acotó New York Post.

A la reforma penal se le ha acusado por el incremento del crimen en NYC desde el año pasado, además de la liberación de presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles. Según expertos, ello hace temer un verano más violento en NYC este 2021.

UPDATE: After vandalizing dozens of privately owned cars in Astoria, officers from the Citywide Vandals Task Force identified the 57-year-old repeat offender, arrested & charged him with 46 counts of making graffiti, criminal mischief, & possession of graffiti instruments. https://t.co/Q0oyLa6jgs

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 28, 2021