VIDEO: Racista llama ilegales a empleados de restaurante y exige a mexicana su Green Card

En Florida, un hombre racista al parecer en estado de ebriedad, agredió a una mexicana de la tercera edad (quien según las denuncias sufrió un ataque de pánico por este episodio) y a los empleados de un restaurante, los llamó “ilegales” y les exigió que les mostraran sus documentos que avalaran su estancia legal en Estados Unidos.

A decir de la denuncia, el sujeto estuvo insultando por alrededor de 10 minutos a las personas adentro y afuera del restaurante.

This racist POS was last seen in Edgewater, Florida harassing restaurant employees and asking for their green cards. He’s been stalking/insulting them. The video in this thread shows him violently screaming at the restaurant owner trying to protect her staff, simply asking “why?” pic.twitter.com/WfQTwi5cVZ

— Marjorie Gaylor Queen (@Tim_Tweeted) May 28, 2021