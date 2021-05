Oficial: CONMEBOL anunció que la Copa América 2020 no se realizará en Argentina

Los disturbios en Colombia impidieron que el país “cafetero” sea sede de la Copa América. Y ahora, la pandemia por COVID-19 sacó también a Argentina de la ecuación. La Copa América 2020 será en una sede única y en un país que no se tenía contemplado hasta los últimos días. La CONMEBOL anunció la medida alegando “circunstancias presentes” que impedirán que se juegue en Argentina.

“La CONMEBOL informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental. En la brevedad se anunciarán novedades en este sentido“, señalan dos tuits publicados en la cuenta del máximo ente del fútbol en Sudamérica.

Países como Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela ha mostrado interés en albergar esta accidentada edición de la Copa América. Ante las circunstancias de las que habla la CONMEBOL -pandemia, cuarentena en Argentina-, las federaciones comenzaron a trabajar en planes para convertirse en soluciones viables al problema.

Otro país que entró “a última hora” en los planes y de antemano no estaba contemplado es Estados Unidos. La posibilidad de que la Copa América 2020 se dispute en Estados Unidos es real. NBC dio un reporte el pasado 25 de mayo en el que ubicó al país de las barras y las estrellas como una opción que venía tomando peso en CONMEBOL.

Restan menos de dos semanas para el evento, por lo que CONMEBOL no tardará en tomar una decisión. En las próximas horas conoceremos el nuevo destino de la Copa América 2020.

👀🇺🇸 Report: #CopaAmerica could be played in USA this summer, as concerns grow over holding tournament in Argentina. Latest details ⤵️ https://t.co/RWNqhDwdFq

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 25, 2021