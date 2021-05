La youtuber Maire Wink acusa al coach de vida Ricardo Ponce de abuso sexual

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Maire Wink acusó al coach de vida Ricardo Ponce de abuso sexual.

A través de un clip de casi una hora, que también incluye otros testimonios, la influencer dijo que fue manipulada psicológicamente por el conferencista durante un retiro en Bacalar, Quintana Roo, México, en febrero pasado.

“Caí en lo que yo considero un culto sexual disfrazado de sanación espiritual“, comentó ella en el video, que supera las 914 mil vistas.

Wink expresó que acudió al retiro por invitación del mismo Ponce, y que el encuentro se tornó incómodo cuando, de acuerdo con la youtuber, Ricardo le coqueteó y se le insinuó, tratando de manipularla.

Agregó que, a raíz de las dinámicas de sanación emocionales con el resto de las personas, la conexión entre ella y Ricardo comenzó a ser más cercana con el paso de los días.

Tras el final del retiro, Wink dijo que se reunió con Ponce y los invitados VIP del evento.

“Me da un beso, me empieza a llevar a lo que yo pensé que era su habitación. Luego vi que me llevó a unas oficinas. Se bajó los pantalones, se sentó en una silla y me dijo: ‘chúpamela’. Yo estaba un poco en shock…

“En resumen, no hubo ‘foreplay’. No hubo más que el sexo más burdo de mi historia, donde Ricardo estaba buscando su celular porque decía que quería grabar eso. Ni él llevaba su celular ni yo lo hubiera permitido”, comentó.

Otra joven que ofreció su testimonio anónimo dijo que ella sí fue grabada durante un acto sexual por parte del coach y teme que el material salga a la luz.

Wink, con 592 mil suscriptores en YouTube, dijo que abandonó las redes durante dos meses tras el trauma, y que en los últimos meses recibió terapia psicológica y apoyo jurídico.

Recientemente se creó la cuenta @denunciaricardoponce en Instagram para darle seguimiento al caso y fue tendencia el hashtag #RicardoPonceAbusador.

Ayer por la noche, Ponce publicó un breve comunicado en su cuenta de Instagram.

“Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones. Gracias valientes por el gran apoyo”, dice parte de su texto.