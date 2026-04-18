Pasajera murió en vuelo que despegó de Nueva York en ruta a N. Zelanda

Una mujer murió durante un largo vuelo que partió del aeropuerto JFK de Nueva York en ruta a Auckland (AKL), Nueva Zelanda.

El deceso ocurrió en el vuelo Qantas QF4 que despegó el domingo 12 de abril y fue confirmado cuando el avión aterrizó en Auckland la mañana del martes 14, informó People citando fuentes locales. Los servicios de emergencia acudieron de inmediato a la aeronave tras el aterrizaje.

La Policía de Nueva Zelanda confirmó que se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada. Tampoco se conoce su edad ni nacionalidad. El médico forense tiene pendiente determinar la causa del deceso.

«La policía ha acudido para atender un caso de muerte repentina ocurrido durante la noche en un vuelo de Qantas procedente de Nueva York con destino a Auckland», declaró un portavoz de la Policía de Nueva Zelanda. «Las autoridades policiales están realizando las averiguaciones pertinentes sobre el fallecimiento de la mujer en nombre del forense».

El vuelo Qantas QF4, que conecta Nueva York con Sidney haciendo escala en Auckland, figura entre los vuelos comerciales regulares más largos del mundo. Tras un trayecto aéreo de hasta 17 horas, se realiza una breve escala en Auckland; la segunda etapa del viaje, con destino a Sídney, tiene una duración de entre tres y cuatro horas.

Los datos de la plataforma Flight Aware indican que el vuelo QF4 donde falleció la pasajera partió de Auckland hacia Sidney con casi 90 minutos de retraso, a consecuencia del incidente.

Un portavoz de Qantas comunicó a la revista People que se realizaron intentos por brindar asistencia médica de emergencia a la mujer antes de que la aeronave aterrizara en Auckland el martes. Y añadió: «Nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de la pasajera».

Casualmente esta semana Qantas confirmó su plan de activar el próximo año vuelos directos desde Sidney a Londres y Nueva York, que serán los trayectos más largos en la historia de la aviación comercial.

Al momento, el vuelo comercial directo más largo del mundo es la ruta de Xiamen Air desde Nueva York (JFK) hasta Fuzhou (FOC) en China, con una duración estimada de 19 horas y 20 minutos. En un cercano 2do lugar se ubica Singapore Airlines, que ofrece trayectos de unas 19 horas desde JFK y Newark (NJ) hasta el Aeropuerto Changi de Singapur.

Precaución en vuelos largos

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), “investigaciones recientes han demostrado que los pasajeros y pilotos que se sientan en cualquier clase de asiento de cabina podrían desarrollar trombosis“, por lo que se recomienda:

-Incrementar la actividad muscular cuando uno esté sentado por tiempo prolongado, para mejorar el flujo de sangre en las piernas. Esto puede incluir el caminar por la cabina o ejercitar las pantorrillas y los tobillos mientras se esté sentado. De preferencia cada 60 a 90 minutos.

-Tomar una adecuada cantidad de líquidos y evitar alcohol y cafeína, podría ayudar a prevenir la deshidratación, la cual provoca un aumento en la densidad de la sangre.

-Aflojar la vestimenta apretada puede ser benéfico para evitar la constricción de las venas.

-Cuando se esté sentado, algunos recomiendan tomar siestas cortas en vez de un periodo largo de sueño, para evitar inactividad prolongada.