Exsargento latino del NYPD será liberado mientras apela su condena por muerte de un hombre en El Bronx

Un tribunal de apelaciones de Nueva York autorizó la liberación bajo fianza del exsargento latino del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Erik Durán, condenado por homicidio involuntario por la muerte de un hombre durante un operativo en El Bronx en 2023.

La decisión le permitirá permanecer en libertad mientras avanza su proceso de apelación, informaron CBS News y Associated Press.

Una fianza de $300,000 dólares

La jueza Saliann Scarpulla, de la División de Apelaciones, fijó una fianza de $300,000 dólares, ya cubierta por la defensa, y ordenó además la entrega del pasaporte del exagente, que quedará bajo custodia de sus abogados hasta que concluya el proceso judicial.

Durán, de 38 años, será liberado en los próximos días del centro penitenciario donde permanecía recluido.

El exsargento fue sentenciado a entre tres y nueve años de prisión por la muerte de Eric Duprey, de 30 años, ocurrida el 23 de agosto de 2023.

En ese operativo antidrogas, Durán lanzó una nevera portátil contra Duprey, quien intentaba huir en un scooter eléctrico. El impacto provocó que perdiera el control y sufriera un traumatismo craneoencefálico fatal, de acuerdo con la fiscalía.

Durán se convirtió en el primer miembro del NYPD en al menos una década —y, según AP, en dos décadas en cuanto a sentencia de prisión— en ser condenado por causar la muerte de un civil en acto de servicio.

Sus abogados celebraron la decisión del tribunal

Arthur Aidala, parte del equipo de defensa, afirmó a CBS que la corte reconoció que existen “cuestiones legítimas de apelación” y sostuvo que su cliente “no representa riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Sargentos, Vincent Vallelong, calificó la medida como “una gran victoria” para Durán y para los agentes del orden.

Jonathan Roberts, abogado de la familia de la víctima, expresó que están “profundamente decepcionados” y advirtió que la decisión reabre heridas en un proceso que aún consideran inconcluso.

“Si bien respetamos el proceso de apelación, este resultado reabre heridas dolorosas para una familia que ya ha sufrido una pérdida inmensa. Nuestro objetivo sigue siendo exigir responsabilidades y garantizar que la gravedad de lo ocurrido nunca se minimice”, señaló Roberts.

Activistas han cuestionado la decisión judicial y algunos han protestado en Manhattan contra la liberación del exagente, mientras sectores policiales han respaldado a Durán porque consideran que su condena envía un mensaje negativo a los oficiales que deben tomar decisiones en segundos.

Esta semana, el equipo de hockey New York Islanders promovió en su estadio una campaña para recaudar fondos para la defensa legal de Durán, lo que fue criticado por la familia de Duprey.

“En un momento en que su familia sigue de luto, dar visibilidad a la persona responsable de su muerte es doloroso y profundamente inapropiado”, indicó la familia en un comunicado.

Durante el juicio sin jurado, la fiscalía sostuvo que Durán actuó de forma imprudente y sin una amenaza inminente que justificara el uso de la fuerza. La defensa, en cambio, argumentó que el exsargento intentaba proteger a otros agentes ante el riesgo de ser atropellados.

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