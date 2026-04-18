Se duplicó el uso de gabapentina en EE.UU.: la recetan para dolor, ansiedad e insomnio y temen por sus riesgos

Hay medicamentos que se vuelven famosos de un día para otro, y otros que crecen en silencio hasta estar en millones de botiquines. La gabapentina pertenece al segundo grupo. En Estados Unidos, este fármaco pasó de ser una opción relativamente específica para epilepsia y dolor nervioso a convertirse en una receta cada vez más frecuente para problemas muy distintos entre sí: ansiedad, dificultad para dormir, dolor crónico, molestias musculares y otros cuadros cotidianos.

Ese crecimiento no pasó inadvertido. Mientras muchos pacientes aseguran que les ayudó a recuperar sueño o manejar dolores persistentes, otros especialistas advierten que se la está utilizando para demasiadas cosas al mismo tiempo, a veces sin que la persona entienda bien por qué la toma, cuánto tiempo debería usarla o qué efectos secundarios puede generar.

Puedes ver: Nueva droga para adelgazar podría ayudar a quemar calorías sin quitar el hambre

Qué es la gabapentina

La gabapentina fue aprobada originalmente en Estados Unidos para tratar ciertos tipos de convulsiones y para el dolor nervioso que puede quedar después de un brote de herpes zóster.

Con el tiempo, comenzó a indicarse también para otros usos. En medicina eso se conoce como prescripción off-label: cuando un médico receta un medicamento para una condición diferente a la aprobada oficialmente, basándose en criterio clínico y evidencia disponible.

Es una práctica legal y común, aunque no siempre significa que la eficacia sea igual de sólida en todos los casos.

Puedes ver: Esta es la mejor manera de tratar el dolor de espalda

Aumento del uso en Estados Unidos

Entre 2012 y 2022, las recetas de gabapentina en EE.UU. crecieron de forma sostenida hasta convertirla en uno de los medicamentos más prescritos del país. Distintas bases de datos farmacéuticas la ubicaron dentro del top 10 de recetas dispensadas en varios años recientes.

Además, un dato muy citado del sistema Medicare muestra que las prescripciones pasaron de 8.3 millones en 2013 a más de 17 millones en 2022, es decir, más del doble en menos de una década.

Por qué se receta cada vez más

La expansión de la gabapentina en EE.UU. responde a varios cambios en el sistema de salud y en la forma de tratar síntomas frecuentes.

Puedes ver: Cómo tomar viagra antes de un encuentro íntimo y qué tiempo dura su efecto

Búsqueda de alternativas a opioides

Después de la crisis de adicción a opioides, muchos profesionales intentaron reducir el uso de analgésicos más riesgosos y buscaron opciones consideradas menos peligrosas.

Problemas comunes y difíciles de tratar

Dolor persistente, ansiedad leve, insomnio o molestias nerviosas suelen requerir soluciones graduales. En algunos casos, la gabapentina empezó a ocupar ese espacio.

Precio y disponibilidad

Al existir versiones genéricas, suele ser más accesible que otros tratamientos más nuevos.

Percepción de “medicamento más tranquilo”

Durante años fue vista por algunos médicos como una opción intermedia frente a benzodiacepinas, opioides o hipnóticos tradicionales.

Para qué la usan hoy muchas personas

Aunque depende del caso individual, hoy puede aparecer en recetas vinculadas a:

Dolor neuropático

Ciática o molestias nerviosas

Ansiedad en algunos pacientes

Dificultad para dormir

Síndrome de piernas inquietas

Fibromialgia

Migrañas en ciertos casos

Sofocos menopáusicos

No significa que funcione igual para todos ni que sea la mejor primera opción siempre.

Puedes ver: ¿Se puede morir por un ataque de ansiedad? Expertos lo aclaran

Lo que muchas personas no saben

Uno de los problemas de los medicamentos que se vuelven comunes es que parecen inofensivos por costumbre. Pero la gabapentina también puede producir efectos adversos, especialmente si se usa sin seguimiento o junto con otros sedantes.

Entre los más reportados están somnolencia durante el día, mareos, cansancio mental, falta de equilibrio, hinchazón, visión borrosa y dificultad para concentrarse.

En adultos mayores o personas que ya toman varios medicamentos, estos efectos pueden sentirse más.

No conviene suspenderla de golpe

Si alguien la usa hace tiempo, dejarla abruptamente no suele ser recomendable. En algunos casos puede generar rebote de síntomas, malestar o empeoramiento del sueño y la ansiedad.

Lo prudente es revisar cualquier cambio con el profesional que la indicó.

La gabapentina no es “mala” ni “milagrosa”. Puede ayudar mucho en algunas personas y aportar poco en otras. El debate actual en EE.UU. no es si existe que prohibirla, sino si se está recetando con el nivel de explicación y seguimiento que merece.

Seguir leyendo:

Síntomas de estrés crónico que muchos latinos normalizan

Hinchazón, gases y dolor: cómo reconocer el síndrome del intestino irritable

Cuál es el mejor medicamento para el dolor de cabeza: ¿ibuprofeno, paracetamol o naproxeno?