Rescatan a migrante hondureña embarazada que quedó atrapada al intentar saltar muro fronterizo

Una gran ola de migrantes centroamericanos hemos visto llegar a suelo norteamericano en las últimas semanas, buscando lo que para ellos es una mejor vida para sus familias, sin importar los peligros que conlleva el intentar cruzar la frontera de forma ilegal.

De todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos vemos cruzar a Estados Unidos desde los distintos estados fronterizos de México. Algunos logran el cometido mientras que la gran mayoría ven frustrados sus anhelos al ser capturados por la Patrulla Fronteriza.

Eso fue lo que le ocurrió recientemente a una joven hondureña de 23 años, quien fue captada tratando de cruzar la gran valla que divide a EE.UU. de suelo mexicano, sin importarle los riesgos que esto conlleva al estar embarazada.

La joven futura madre pudo cruzar hacia El Paso, Texas; sin embargo, debido a su condición, le fue imposible descender del muro.

Una patrulla que se encontraba rondando por el lugar se percató que la mujer se sostenía fuertemente del muro tras escalar cerca de 5 metros de alto, y aunque trataron de ayudarla para que pudiera bajar, les fue imposible.

De inmediato, solicitaron la ayuda de los bomberos, quienes rápidamente llegaron al lugar y con sus herramientas lograron ayudar a descender del muro a esta futura madre.

A pregnant woman got stuck while trying to jump the border fence between El Paso and Ciudad Juarez. CBP helped her down and was immediately expelled to Mexico under Title 42. pic.twitter.com/HWGlaZ4jO9

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) May 26, 2021