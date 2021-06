El Chapo de Sinaloa pide disculpas por sus comentarios sobre el video de Chiquis Rivera moviendo sus glúteos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Chapo de Sinaloa subió un video en su cuenta de Instagram para dar una disculpa por sus comentarios sobre el clip de Chiquis Rivera donde aparece moviendo sus glúteos como promoción del lanzamiento de su crema para combatir la celulitis en el trasero.

El cantante estuvo en la mira hace unos días tras decir que no se podía respetar a una mujer que mostraba así su cuerpo.

“No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñando el c#%o. ¿Será que tienen una cara horrible? ¡Vergüenza ajena! ¿En dónde quedó la dignidad? ¿Cómo tenerles respeto?, fue el texto que escribió El Chapo de Sinaloa y luego borró la publicación.

En el material de 14 minutos, Ernesto Pérez, nombre real del compositor, dio la cara y abordó el controversial tema.

“Cuando se trata de mirar algo que está al extremo, pues en ese momento se me salió comentar algo, sí quiero pedir disculpas a un par de frases que utilicé, que como ser humano las puedo utilizar, pero ante el público, el mundo, no me vi muy bien usando esas expresiones”, dijo.

“Yo estaba juzgando a un canal de televisión que normalmente ve mi familia, mis hijos… y mi pregunta es: ¿hasta donde pueden censurar o los productores darle paso a exhibir glúteos o nalgas? Yo no me estaba refiriendo exactamente a esta maravillosa chiquilla que adoro, me encanta y que soy fan“, aseguró.

“Yo amo y adoro a las mujeres, les pido disculpas y las respeto. Las que quieran síganse exhibiendo y enseñando lo que quieran, que yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento porque reitero amo a las mujeres. Cero que caí en la trampa de unos glúteos hermosos y dejé fluir mis emociones en ese momento sin saber de quién eran y cometí esa acción sin pretender ofender a nadie”, finalizó.