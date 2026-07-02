El Aniversario 250 de EE.UU.: toda la agenda completa para celebrar el 4 de julio en NYC

La celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos transformará a la ciudad de Nueva York en el epicentro de los festejos nacionales durante este fin de semana. Desde el 3 hasta el 6 de julio, los 5 distritos albergarán desfiles navales, exhibiciones militares, conciertos, competencias tradicionales y el esperado espectáculo de fuegos artificiales de Macy’s, que este año celebra su edición número 50.

Las autoridades esperan millones de asistentes para una programación especial que combina historia, entretenimiento y actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad, convirtiendo el aniversario conocido como el Semiquincentenario en una de las mayores celebraciones realizadas en décadas.

Desfiles de barcos históricos y exhibiciones navales

Uno de los eventos más esperados será Sail4th 250, que reunirá cerca de 80 veleros históricos y embarcaciones militares procedentes de diferentes países. La llegada de la flota estará acompañada por más de 150 aeronaves militares internacionales y marcará el inicio de varios días de actividades marítimas.

El 3 de julio, los barcos navegarán por el East River desde Long Island Sound, pasando frente a South Street Seaport antes de dirigirse hacia Gravesend Bay, en Brooklyn.

Al día siguiente tendrá lugar el Gran Desfile Naval, encabezado por el buque escuela de la Guardia Costera estadounidense USCGC Eagle. La flotilla cruzará el puente Verrazzano-Narrows, rodeará la Estatua de la Libertad y continuará por el río Hudson hasta el puente George Washington. Además, unas 37 embarcaciones militares de 22 países permanecerán ancladas en el Hudson como parte de la conmemoración.

Entre el 5 y el 7 de julio, residentes y turistas podrán subir gratuitamente a varios de los grandes veleros mientras permanezcan atracados en Manhattan, Brooklyn y Staten Island, antes de que la flota continúe su recorrido hacia Boston.

La Fleet Week cambia de fecha por el aniversario

La tradicional Fleet Week también tendrá una edición especial este año bajo el nombre de International Naval Review 250, que fue trasladada desde el fin de semana del Memorial Day para coincidir con los festejos por los 250 años del país.

Las actividades incluyen conciertos de bandas de la Marina, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera en Times Square, demostraciones militares, exhibiciones de rescate submarino en el Intrepid Museum y presentaciones musicales al aire libre en Long Island City.

El 4 de julio también habrá un desfile de más de 20 grandes veleros y más de 30 embarcaciones militares frente a la Estatua de la Libertad, acompañado por un sobrevuelo de alrededor de 100 aeronaves lideradas por los famosos Blue Angels de la Marina estadounidense.

Si eres amante de los perritos calientes, es tu oportunidad de participar en esta edición del Nathan’s Famous hotdogs y ganarte un jugoso premio. (Foto: John Minchillo/AP)

Competencia de hot dogs y el inusual Ball Drop

Otra de las tradiciones que regresa este fin de semana será el famoso Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest, que se celebrará en Coney Island.

Competidores profesionales de distintas partes del mundo intentarán comer la mayor cantidad posible de hot dogs en 10 minutos para llevarse un premio de $10,000 dólares. El certamen se realiza desde 1916 y se ha convertido en uno de los eventos más representativos del Día de la Independencia.

Las celebraciones también incluirán un inusual Times Square Ball Drop, similar al de Año Nuevo. La esfera descenderá a las 11:59 p.m. (ET) del 3 de julio para recibir oficialmente el 4 de julio en la costa este, aunque durante el día se realizarán otros 6 descensos sincronizados con la llegada de la medianoche en diferentes zonas horarias de EE.UU.

Macy’s prepara un espectáculo histórico de fuegos artificiales

El cierre de las celebraciones estará a cargo del tradicional espectáculo Macy’s 4th of July Fireworks, que este año celebra su 50 aniversario con una producción especial.

Más de 85,000 fuegos artificiales en 30 colores serán lanzados desde barcazas ubicadas en el East River, iluminando el puente de Brooklyn y el horizonte de Manhattan.

Como novedad, el espectáculo incorporará un show de láser proyectado sobre el puente de Brooklyn, una banda sonora de 27 minutos dedicada a cinco décadas de música estadounidense y una serie de efectos especiales nunca antes vistos.

Entre ellos destacan una bandera de EE.UU. de aproximadamente 1,600 pies (487 metros) de ancho dibujada en el cielo, 12 animaciones pirotécnicas de alta tecnología, un arcoíris invertido proyectado desde los cables del puente y una cascada plateada de casi un cuarto de milla cayendo hacia el East River.

Con esta programación, NYC espera ofrecer uno de los fines de semana más espectaculares de su historia reciente, reuniendo tradiciones centenarias, exhibiciones militares y uno de los mayores espectáculos de fuegos artificiales del país para conmemorar el 250 aniversario de EE.UU.

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