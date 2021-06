NBA: fanático que le arrojó una botella a Kyrie Irving afronta un cargo de asalto y agresión con un arma peligrosa

Cada vez son más los incidentes que protagonizan algunos aficionados norteamericanos en los espectáculos deportivos. En la MLB y la NBA se han visto innumerables casos de malos comportamientos por parte de algunos espectadores. Sin embargo, la administración de Boston plantea vetar de por vida al aficionado que le arrojó una botella a Kyrie Irving, en el juego de Boston Celtics contra Brooklyn Nets.

La serie va 3-1 a favor de Brooklyn y en sus filas está un ex Celtics como Kyrie Irving. El base se marchó de Boston en 2019 y parece que algunos aficionados no mantienen buenos sentimientos hacia el basquetbolista.

Tras el partido en que los Nets vencieron a los Celtics con un marcador de 141-126, un aficionado arrojó una botella de agua que casi impactó en la cabeza de Irving. Sin duda alguna este incidente pudo haber generado graves consecuencias en el jugador.

La policía del lugar se vio en la obligación de intervenir y llevaron al agresor a el pabellón, deteniéndole en primera instancia por lanzar el objeto. Sin embargo, estos cargos se harían más formales y el fanático ahora corre el riesgo de afrontar graves consecuencias al sentenciarlo por “asalto y agresión con un arma peligrosa“.

Cole Buckley, the 21-year-old suspect who allegedly threw a water bottle at Kyrie Irving, is charged with assault and battery by means of a dangerous weapon and will be arraigned Tuesday in Boston Municipal Court, according to Boston Police. More: https://t.co/3xJfsOq4qu pic.twitter.com/GYdVE3ICRB

Un portavoz de la administración del estadio se pronunció a raíz de los hechos ocurridos el pasado domingo. “Apoyaremos y ayudaremos a la policía mientras se esté revisando el incidente (…) No vamos a tolerar ninguna violación de nuestros códigos de comportamiento, y el responsable podría ser vetado de por vida del pabellón”, sentenció.

The fan in Boston who threw a water bottle at Kyrie Irving is facing a charge of assault and battery with a dangerous weapon https://t.co/fiSzotLSIM

Evidentemente, esto serviría de ejemplo para prevenir nuevos incidentes, ya que se han desarrollado muchos percances en los últimos eventos deportivos en Estados Unidos.

El base de Brooklyn no pudo mantener el silencio ante este intento de agresión y expresó sus consideraciones sobre este tipo de personas del público.

“La gente se siente con derecho a todo (…) Han pagado su entrada, genial, y les agradezco que vengan a verlos partidos, pero esto no es un teatro en el que lanzar tomates a la gente que está actuando. Artistas y deportistas han sido tratados durante mucho tiempo como si fueran un zoo humano. Se lanzan objetos, se gritan cosas… Y se llega a un punto en el que es demasiado”, enfatizó.

"It's unfortunate that sports has come to a lot of this kind of crossroads. … Just underlying racism and just treating people like they're in a human zoo."

Kyrie Irving speaks out after a fan threw a water bottle at him in Boston. pic.twitter.com/IXfE8I0EE8

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2021