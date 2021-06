NYPD busca a latino por usar sus perros para atraer y acosar menores de edad

NYPD busca a Brandon Rodríguez, un presunto depredador de niñas en Brooklyn (NYC) que ha utilizado repetidamente a su perro para atraer a menores y luego abusar de ellos, informó la policía ayer al publicar su foto y un video.

La escuela primaria de Brooklyn “Leadership Prep Ocean Hill” en Brownsville envió a los padres una carta advirtiéndoles sobre el hombre, quien fue identificado por la policía ayer como Rodríguez, de 25 años. Según la escuela, el presunto depredador ha sido visto cerca de la escuela durante los horarios de entrada y recogida, con sus perros.

Rodríguez supuestamente se acercó a una niña de 13 años el 24 de mayo cerca de Osborn Street y Pitkin Avenue y le pidió que le tomara una foto con su perro, dijo la policía. Después, supuestamente la condujo a un edificio de apartamentos, la tocó de manera inapropiada y le impidió irse colocando un perro junto a la puerta y tomando el bolso de la niña.

Luego huyó cuando un amigo de la víctima la llamó, dijo el funcionario. Al día siguiente, Rodríguez supuestamente también le pidió a una niña de 12 años en Christopher Avenue que le tomara una foto con su perro. Pero ella se escapó cuando Rodríguez supuestamente trató de llevarla a un edificio de apartamentos.

Aproximadamente una hora después, Rodríguez supuestamente le pidió a otra niña de 11 años que le tomara una foto con su perro cerca de Watkins Street y Pitkin Avenue, dijeron las autoridades. La niña se escapó cuando él supuestamente intentó llevarla a un edificio de apartamentos.

La policía ha pedido ayuda para localizar a Rodríguez. Mide alrededor de 5 pies 5 pulgadas de alto y lleva el pelo en trenzas. Fue visto por última vez vistiendo un suéter negro con capucha y pantalones negros. Uno de sus perros es un Husky y se desconoce la raza del otro, pero es más pequeño, informó Pix11.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Luring Pattern. #Brooklyn @NYPD73pct 5/24/21-5/25/21 between 7:39 AM- 8:31 AM in the vicinity of Pitkin Ave ,The perpetrator, Brandon Rodriguez tried to lure three underage girls into an apartment building Reward up to $3500.Know who they are? Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/IBa1SoY0Zz

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 1, 2021